Rose fordert "Arschbacken zusammen"

Marco Roses Team hält aktuell bei 40 Punkten

RB Salzburg ist in der Bundesliga so gut unterwegs wie noch nie in der Red-Bull-Ära. Der hart erkämpfte 12. Saisonsieg, ein 2:0 gegen Mattersburg, brachte dem Tabellenführer am Mittwoch 40 Punkte und damit einen neuen Spitzenwert in einer so weit fortgeschrittenen Phase der Meisterschaft.

Seitdem die Red Bull GmbH im Jahr 2005 de facto das Kommando übernommen hat, hat eine Salzburger Mannschaft nach 17 Runden noch nie so viele Punkte gehabt wie die aktuelle Truppe, die vom Ex-Nachwuchstrainer Rose angeführt wird. In der vergangenen Saison hielt der Serienmeister zum selben Zeitpunkt bei 31 Punkten, 2013 unter Roger Schmidt und 2008 unter Co Adriaanse waren es 37 Zähler.

"Es war ein zähes Spiel", urteile Rose nach dem Spiel gegen kompakt stehende Mattersburger. Bis zur 87. Minute dauerte es, ehe Goalgetter Munas Dabbur das erlösende 1:0 gelang. "Mattersburg hat defensiv fast keinen Fehler gemacht und sehr gut gearbeitet, deshalb war es für uns nicht einfach", meinte der Israeli, der gegen Rapid am Sonntag von Rose eine ungewollte Pause bekommen hatte. "Ich habe auf dieses Spiel heute gewartet und war heiß darauf", sagte der Mann aus Nazareth.

Die Herbstmeisterschaft wollen sich die Salzburger am Sonntag gegen die angeschlagene Wiener Austria holen. In der kommenden Woche geht es gegen Olympique Marseille um einen gelungenen Gruppenphasen-Abschluss in der Europa League. Danach warten in der Liga noch der WAC und der LASK.

"Da gibt es nichts zu jammern, denn das ist, was wir wollten", stellte Rose klar, dass er auch vor der Winterpause kein Runtergehen vom Gas dulde. "Es sind für uns wichtige Spiele, da heißt es die Arschbacken zusammenzukneifen, gut zu regenerieren und vielleicht gelingt es uns auch, Samassekou fit zu bekommen."

