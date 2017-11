Trotz Einsatz: Trapp bleibt PSG-Ersatzkeeper

Kevin Trapp muss sich in Paris weiterhin mit der Rolle des Ersatzkeepers zufrieden geben

Fußball-Nationaltorhüter Kevin Trapp von Paris Saint-Germain darf sich trotz seines Einsatzes beim 2:0 (0:0) im Ligaspiel am Mittwoch gegen Troyes AC keine Hoffnungen auf einen Stammplatz machen.

Der Pariser Coach Unai Emery lobte den deutschen Keeper, sprach sich aber klar für Alphonse Aréola als Nummer eins aus.

"Trapp arbeitet im Training sehr gut. Er spielt für Deutschland. Wir sprechen darüber, wann er Einsätze bekommt, damit er seinen Rhythmus und den Platz in der Gruppe behält", sagte Emery: "Aber es ist so, dass wir sehr glücklich sind mit Alphonse. Er hat unser volles Vertrauen als Nummer eins, aber Kevin verdient es, ein paar Spiele zu bekommen."

Paris hatte sich am Mittwoch nach Toren von Neymar (73.) und Edinson Cavani (90.) mit 2:0 gegen Troyes durchgesetzt und seine Spitzenposition behauptet. Trapp, im Nationalteam für die WM in Russland die mögliche Nummer drei im deutschen Tor hinter Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen, hatte zuletzt wegen fehlender Einsätze in Paris einen Vereinswechsel in Erwägung gezogen.