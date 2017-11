Nagelsmann: "Habe keinen Kontakt" zum BVB

Julian Nagelsmann hat sich zu den BVB-Gerüchten geäußert

Hoffenheims Cheftrainer Julian Nagelsmann hat Spekulationen über einen Wechsel am Saisonende zu Borussia Dortmund zurückgewiesen. "Ich habe keinen Kontakt zu anderen Vereinen", erklärte er.

"Ich mache mir zur Aufgabe, dass wir hier wieder in die Erfolgsspur kommen und unseren eigenen Ansprüchen gerecht werden. Damit ist das Thema ganz schnell wieder abgehakt", sagte der 30 Jahre alte Coach, der auch als Kandidat beim FC Bayern gehandelt worden war. Ähnlich sei es zuletzt im Zuge der Spekulationen um ein Engagement in München gewesen, so Nagelsmann weiter.

Wichtiger ist für Nagelsmann am Samstag (15:30 Uhr) gegen den Zweiten der Fußball-Bundesliga wieder sportlich voranzukommen. Nur einen Sieg gab es aus den vergangenen sieben Liga-Partien, nur zwei Siege wettbewerbsübergreifend in den letzten zwölf Partien.

Allerdings hat er einige Personalsorgen. Hinter dem Einsatz von Benjamin Hübner und Nationalstürmer Sandro Wagner steht ebenso ein Fragezeichen wie hinter dem von Serge Gnabry. Außerdem wird der gelbgesperrte Kapitän und Abwehrchef Kevin Vogt fehlen.