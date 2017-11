Bierhoff "überglücklich" über Analysekongress

Bierhoff ist mit dem DFB-Kongress rundum zufrieden

Für Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff war der erste Internationale Spielanalysekongress der DFB-Akademie ein voller Erfolg.

"Ich bin überglücklich. Das war ein toller internationaler Aufschlag. Das zeigt, dass der DFB die Menschen zusammenbringt und den Fußball weiterentwickeln will. Es gab viel gutes Feedback", sagte Bierhoff am Donnerstag: "Die Akademie ist ja nicht nur ein Gebäude, sie ist eine Idee."

Zu dem Kongress, den der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch und Donnerstag in Kooperation mit der Deutschen Fußball Liga ausgerichtet hat, waren 230 Teilnehmer aus aller Welt nach Frankfurt/Main gekommen. "So eine Veranstaltung gibt einen Blick über den Tellerrand hinaus. Wir können im Fußball einiges lernen", sagte Bundestrainer Joachim Löw.

Bei dem Kongress wurde unter anderem aufgezeigt, wie der Fußball wissenschaftliche Erkenntnisse nutzen kann. "Es gibt so viele Technologien und Wissen, das man weitergeben kann", sagte Bierhoff.

Bereits am Dienstag hatte der DFB bekannt gegeben, dass er den Softwarehersteller SAP als Sponsor für seine neue Akademie gewonnen hat. Die Vereinbarung läuft zunächst über drei Jahre. Der Bau der Akademie, der 150 Millionen Euro Kosten soll, wird im kommenden Jahr beginnen. Der Umzug des DFB ist für 2020 geplant.