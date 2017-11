Wolf zu BVB-Gerüchten: "Frage stellt sich nicht"

Ein Wechsel zum BVB kommt für Hannes Wolf nicht in Frage

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart kann im Auswärtsspiel bei Werder Bremen am Samstag (15:30 Uhr) wieder auf ein zuletzt fehlendes Trio setzen. Chadrac Akolo, Anastasios Donis und Marcin Kaminski sind allesamt wieder fit, wie Trainer Hannes Wolf am Donnerstag bestätigte. Auch zu den Gerüchten, er könnte BVB-Trainer Peter Bosz in Zukunft beerben, nach der Übungsleiter Stellung.

"Diese Frage stellt sich nicht. Das ist kein Thema", so der 36-Jährige auf der Pressekonferenz. Zuvor hatten die "Ruhr Nachrichten" den ehemaligen U23-Coach der Dortmunder mit einer Rückkehr zu den Schwarz-Gelben in Verbindung gebracht. In Stuttgart hat Wolf noch einen Vertrag bis 2019.

Gegen Werder Bremen sieht er unterdessen das wieder genesene Trio Akolo, Donis und Kaminski bereit für die Startelf. "Eine Überlegung ist das bei allen", sagte er, "dass sie zurück sind, ist wichtig und schön für uns." Torhüter Ron-Robert Zieler dagegen musste am Donnerstag erkältet mit dem Training aussetzen, sollte aber bereits am Freitag wieder dabei sein. "Wir wollten kein Risiko eingehen", sagte Wolf über die Pause.

Bremen sei "eine gute Mannschaft, defensiv sehr, sehr stabil. Wir stellen uns auf einen richtigen Fight ein", sagte Wolf. In der Offensive verfolge Werder einen "flexiblen, spielerischen Ansatz, sie können da richtig kicken". Wegen der prekären Lage des Gegners mit Platz 17 prophezeite Wolf: "Da wird Kampf kommen." Der VfB verfüge nach guten Auftritten zuletzt aber über "gesundes Selbstvertrauen".