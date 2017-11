Bosz: Schalke-Spiel "war ein großer Schock"

Peter Bosz hat die Schalke-Partie aufgearbeitet

Vor dem Ligaspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag stand für Borussia Dortmund weiterhin die Auseinandersetzung mit dem historischen 4:4-Unentschieden im Revierschlager gegen den FC Schalke 04 im Vordergrund.

"Das 4:4 gegen Schalke war ein großer Schock - für alle Beteiligten. Wir haben uns die Zeit genommen, das zu analysieren. Nicht nur das letzte Spiel, sondern auch eine längere Phase davor", gab BVB-Trainer Bosz vor der Partie gegen Bayer Leverkusen Einblick in das Seelenleben der Dortmunder.

Zu konkreten Inhalten wollte der Niederländer aber keine Stellung nehmen. "Der Leistungsabfall zwischen dem ersten und zweiten Durchgang gegen Schalke war viel zu extrem. Da kommen einige Dinge zusammen. Wir werden die Sachen aber nicht auf den Tisch legen. Dass wir jetzt keine englische Woche haben, gibt uns die Möglichkeit mal richtig zu trainieren. Gerade nach diesem Spiel war es gut die Spieler länger bei mir zu haben. Wir haben trainiert und Sitzungen gemacht. Die Trainingswoche war sehr gut", erklärte Bosz.

Von der zunehmenden Kritik im schwarzgelben Umfeld will sich der 54-Jährige außerdem nicht beeinflussen lassen. "Ich bin seit langem Trainer und weiß, dass so etwas passiert. Das gehört dazu. Ich mache mir darüber keine Gedanken. Was mir etwas bringt ist die Arbeit mit der Mannschaft", so der Coach, der gleichzeitig einräumte, dass der ganze Verein momentan unter "schlimmem Druck" stehe.

"Bayer macht Freude"

Für den kommenden Gegner Bayer Leverkusen hatte Bosz zudem nur lobende Worte übrig: "Leverkusen ist fußballerisch einer der besten Mannschaften der Bundesliga. Man sieht, dass die gute Spieler haben. Vor allem im Angriff. Sie spielen sehr mutig nach vorne. Mir macht Freude, Bayer spielen zu sehen."

Beim West-Schlager muss der BVB auf den gesperrten Torjäger Pierre-Emmerick Aubameyang verzichten, der aufgrund von Hüftbeschwerden ohnehin geschont wurde. "Er wird ab Sonntag wieder mit der Mannschaft trainieren", erläuterte Bosz die Personalie und ergänzte: "Bürki hat heute zum ersten Mal mittrainiert auch Alexander Isak ist wieder dabei."

Zudem dürfen sich Mahmoud Dahoud und Youngster Denzeil Boadu Hoffnungen auf einen Einsatz machen. Der 20-jährige Boadu erhielt gar ein Sonderlob: "Er macht einen guten Eindruck"