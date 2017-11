Brasilien schlägt WM-Quartier in Sotschi auf

Den Brasilianern bietet sich der Blick auf dieses Stadion

Rekordweltmeister Brasilien wird sich während der Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Russland in Sotschi einquartieren.

Nationalmannschafts-Manager Edu Gaspar bestätigte am Donnerstag im Vorfeld der WM-Auslosung, dass die Selecao ab dem 7. Juni 2018, also eine Woche vor dem Anstoß der Endrunde, ihre Zimmer im Swissotel Resort Kameli mit Blick auf das Schwarze Meer beziehen wird.

In unmittelbarer Nachbarschaft hatte die deutsche Nationalmannschaft während des Confed Cups im Sommer logiert. Bereis am 21. Mai 2018, als noch vor dem Champions League-Finale, soll für Neymar und Co. die WM-Vorbereitung in Brasilien beginnen. Ein weiteres Trainingslager wird in England durchgeführt, wobei Verhandlungen über die Platznutzung mit Tottenham Hotspur noch laufen.

Sicher sind bereits die ersten beiden Testspiele des kommenden Jahres. Am 23. März geht es in Moskau gegen den WM-Gastgeber Russland. Vier Tage später steht in Berlin die Neuauflage des letzten WM-Halbfinales und mögliche Revanche für die 1:7-Schmach gegen Deutschland an. Weitere Sparringspartner werden erst nach der WM-Auslosung ausgesucht.