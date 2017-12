Leon Goretzka bekommt von Schalke 04 keinen Druck

Seit 2013 spielt Leon Goretzka für den FC Schalke 04, im Sommer läuft sein Vertrag jedoch aus. Obwohl die Topklubs bereits Schlange stehen sollen, hat man die Hoffnung auf einen Verbleib des Mittelfeldspielers bei Königsblau aber noch nicht gänzlich aufgegeben.

"Wir haben kein Datum fest­ge­setzt, bis zu dem sich Leon ent­schlie­ßen muss. Wir wol­len ihn nicht unter Druck set­zen", äußerte sich nun Schalke-Manager Christian Heidel zur Zukunft seines Schützlings. Allerdings geht der 54-Jährige davon aus, dass sich Goretzka in näherer Zukunft entscheidet.

"Ich denke, dass im Laufe der Win­ter­pau­se eine Ent­schei­dung fällt. Nicht so lange war­ten zu wollen, wäre ja auch für ihn und an­de­re Ver­ei­ne von In­ter­es­se."

Wie wichtig den Schalkern ein Verbleib Goretzkas ist, untermauert ein Bericht der "Bild". Demnach sind die Knappen bereit, für den 22-Jährigen ihre vereinsinterne Gehaltsobergrenze von zehn Millionen Euro zu sprengen. Goretzka soll ein Vertrag vorliegen, der ihm jährlich zwölf Millionen Euro in die Kassen spült. Anscheinend das letzte Angebot der Königsblauen.

"Es ist alles be­spro­chen. Na­tür­lich rufe ich hin und wie­der bei sei­nem Be­ra­ter an, um zu er­fra­gen, ob ich ir­gend­et­was wis­sen müss­te. Wir pfle­gen ein sehr of­fe­nes und ehr­li­ches Ver­hält­nis", so Heidel. Goretzka ist nun also am Zug.