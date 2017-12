Bundesligisten bis Weihnachten im Terminstress

Auch Jupp Heynckes und die Bayern müssen der Belastung Tribut zollen

Auch wenn am Sonntag das erste Lichtlein brennt, ist in der Fußball-Bundesliga von Ruhe und Besinnlichkeit nichts zu spüren. Bis Weihnachten müssen die Klubs zum Teil noch sechs Partien absolvieren, darunter in der dritten Runde des DFB-Pokals kurz vor Heiligabend ein "Alles-oder-Nichts"-Spiel. Den Trainern treibt das angesichts der hohen Belastung die Sorgenfalten auf die Stirn - oben und unten in der Tabelle.

"Irgendwann kann man nicht mehr nachlegen. Das ist schon ein Problem", hatte zuletzt Bayern Münchens Coach Jupp Heynckes gesagt, der auf zahlreiche Leistungsträger verzichten muss. Thiago (Muskelteilriss) fällt lange aus, Arjen Robben (Muskelfaserriss) muss im Moment zusehen, James erholt sich von einer Gehirnerschütterung. Auch David Alaba (Rücken) und Juan Bernat (Oberschenkel) sind angeschlagen.

Immerhin kann der Rekordmeister bald wieder auf Thomas Müller und Franck Ribéry bauen, wenn auch zunächst nicht über 90 Minuten. Im Dezember stehen für die Bayern die Partien gegen Paris Saint-Germain (Champions League/5. Dezember) und Borussia Dortmund (DFB-Pokal/20. Dezember) an. Dazu (das erste Adventswochenende eingerechnet) vier Ligaspiele.

Schnelleres Spiel wird zum Problem

"Jeder Trainer hat den Plan, so wenig Verletzte wie möglich zu haben, andere Mannschaften haben das gleiche Problem wie wir", sagte Müller: "Man macht so viel Prävention und Übungen - auch zusätzlich zum normalen Training -, trotzdem kann man es nicht 100-prozentig verhindern. Vielleicht liegt es an der steigenden Belastung, weil das Spiel einfach schneller geworden ist."

Im Tabellenkeller beim 1. FC Köln muss der ohnehin schon angezählte Trainer Peter Stöger auf zehn Spieler verzichten, darunter seine komplette Innenverteidigung. Dabei könnte das Schlusslicht die bislang desaströse Saison vor der Winterpause immerhin ein wenig aufbessern, sollte in der Europa League bei Roter Stern Belgrad (7. Dezember) und im DFB-Pokal bei Schalke 04 (19. Dezember) jeweils die nächste Runde erreicht werden.

Besonders hart trifft die Terminhatz in der Vorweihnachtszeit den SC Freiburg: Aufgrund des Spielplans der Deutschen Fußball Liga (DFL) müssen die Breisgauer zwei Partien innerhalb von 55 Stunden absolvieren. Das Team von Trainer Christian Streich spielt am 10. Dezember (Sonntag) um 13.30 Uhr beim 1. FC Köln und muss schon am 12. Dezember (Dienstag) um 20.30 Uhr im eigenen Stadion gegen Borussia Mönchengladbach antreten. Eine solche Spielplanung hatte es zuletzt 1986 gegeben.

Immer auf die Kleinen?

"Ich würde gerne wissen, was los wäre, wenn Dortmund, Bayern oder Schalke so eine Spielansetzung bekommen hätten", hatte Stürmer Nils Petersen der "Sport Bild" gesagt. Jeder Punkt sei "überlebenswichtig. Ein Abstieg kostet Arbeitsplätze, er kostet Geld. Uns zwei Tage nach Köln ein weiteres Spiel einzubrocken, ist harte Kost! Aber wir sind - auch was das Medienaufkommen betrifft - nicht so groß aufgestellt wie andere. Dementsprechend wussten die Verantwortlichen der DFL, bei Freiburg wird nicht so viel Gegenwind kommen."

Die DFL hatte die Ansetzung mit der "besonders schwierigen" Situation begründet. "Aufgrund der vorangehenden Spiele der europäischen Klubwettbewerbe, insbesondere der Europa League am Donnerstag, sowie der nachfolgenden Englischen Woche der Bundesliga und 2. Bundesliga, dazu der generell komplexen Vorgaben bei den Ansetzungen, lag bei der aktuellen Terminierung eine besonders schwierige Situation vor", hatte ein DFL-Sprecher auf Anfrage mitgeteilt: "Dabei bestreitet der SC Freiburg am Sonntag das frühestmögliche Spiel und tritt dann dienstags am Abend zu Hause an."