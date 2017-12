Auba-Erbe: Funkt Atlético dem BVB dazwischen?

Lautaro Martínez bevorzugt offenbar einen Wechsel zu Atlético Madrid

Bei der Suche nach einem potenziellen Nachfolger für Pierre-Emerick Aubameyang hat Borussia Dortmund offenbar einen Korb kassiert.

Laut der spanischen Zeitung "Marca" hat sich der vom BVB ins Auge gefasste Lautaro Martínez gegen ein Wechsel in die Bundesliga und stattdessen für Atlético Madrid entschieden.

Demnach soll der 20-jährige Stürmer vom Racing Klub aus Argentinien bereits mehrere Gespräche mit den Spaniern geführt haben. Zudem berichtet der argentinische Radiosender "Mitre", dass Racing-Verantwortliche bereits nach Madrid geflogen seien, um über Details zu verhandeln.

Der BVB hatte Martínez bereits in Argentinien beobachtet, wie sein Vater in einem Interview mit "tycsports" bestätigte: "Sie kamen, um das Spiel zu sehen. Ich denke, sie haben einen guten Eindruck davon bekommen, was Lautaro ihnen geben könnte." Rund neun Millionen Euro Ablöse standen im Raum.

Sprache als ausschlaggebender Grund?

Dass Martínez zu einen Wechsel in die Primera División tendiert, ließ sein Vater bereits durchblitzen. "Es geht nur um die sportliche Perspektive", wobei ein Wechsel in die spanische Liga wegen der Sprache "einfacher" wäre.

Martínez gilt mit seinen 20 Jahren als große Nachwuchshoffnung, laborierte zuletzt allerdings lange an einem Mittelfußbruch. In bislang 31 Erstligaeinsätzen für Racing traf er immerhin elf Mal ins Schwarze. Sein Vertrag beim 17-maligen Meister läuft noch bis 2020.