Alle Achtung, Arminia! Bielefeld legt Gala hin

Schwarz-weiß-blauer Jubel auf der Alm

Arminia Bielefeld schnuppert nach einem Kantersieg in der 2. Fußball-Bundesliga an den Aufstiegsrängen.

Das Team von Jeff Saibene setzte zum Auftakt des 16. Spieltags mit einem 5:0 (1:0) gegen den FC St. Pauli ein dickes Ausrufezeichen und liegt nun auf Platz fünf zumindest vorübergehend nur noch einen Punkt hinter dem 1. FC Nürnberg, der Relegationsrang drei inne hat.

Durch die Tore von Leandro Putaro (38.), Florian Dick (53.), Florian Hartherz (62.), Konstantin Kerschbaumer (77.) und Fabian Klos (85.) ist Bielefeld seit vier Spielen ungeschlagen. Die Kiezkicker rutschen hingegen nach der siebten Partie ohne Sieg in Serie immer weiter ins Niemandsland der Tabelle ab. Zudem kassierten die Gäste nach dem 0:4 in Fürth am vorigen Spieltag die zwei heftige Klatsche in Folge.

Putaro stellt die Weichen auf Sieg

Mit einem lauten "Aufwachen!" musste Saibene seiner anfangs lethargischen Mannschaft schon nach neun Minuten Beine machen. Der Weckruf zeigte Wirkung: Klos (14./16.), Andreas Voglsammer (19.) und Putaro (22.) vergaben vor den 22.826 Zuschauern gute Möglichkeiten für Bielefeld in einer nun munteren Partie.

Wenig später machte es Putaro dann besser und traf per Drehschuss von der Strafraumgrenze zur verdienten Führung. In der zweiten Hälfte traf Dick mit einem traumhaften Dropkick nach einem abgewehrten Eckball. Hartherz, Kerschbaumer und Klos mit seinem ersten Pflichtspieltreffer seit 788 Minuten sorgten dann für die Entscheidung für die Ostwestfalen, die in der Schlussphase entfesselt aufspielten.