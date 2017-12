WM-Pressestimmen: "Schicksal der Todesgruppe lächelt"

Die Vorrundengruppen der Weltmeisterschaft 2018 lösen unterschiedliche Reaktionen aus

Freud und Leid liegen oft nah beieinander: Während die Auslosung der Gruppen für die WM 2018 in Russland in einigen Ländern für Euphorie sorgt, wächst mancherorts die Angst vor dem Scheitern. Die internationalen Pressestimmen im Überblick.

Schweden

Aftonbladet: "Tolle Neuigkeiten: Schweden kann weiterkommen. Ehrliche Neuigkeiten: Schweden kann genauso gut nicht weiterkommen. Deutschland? Scheiße. Mexiko? Bueno. Südkorea? Dafür reichen unsere Sprachkenntnisse nicht."

Expressen: "Ein akzeptables Los für Schweden. Es wurde kein richtiger Albtraum – aber eine schwierige Gruppe. Es gab drei oder vier Teams, die wir wirklich nicht wollten - und eines von ihnen war Deutschland. Es hätte dennoch viel schlimmer kommen können."

Mexiko

ESPN: "Die mexikanische Nationalmannschaft wurde in die Todesgruppe gelost."

Fox Sports: "Das Schicksal der Todesgruppe lächelt Mexiko an. Deutschland, der große Favorit in Russland, muss in der Todesgruppe mit Mexiko, Schweden und Südkorea einige Hindernisse überwinden."

Frankreich

L'Equipe: "Frankreich wurde verwöhnt. Wie vier Jahre zuvor wurden die Blauen erneut von einer schweren Auslosung verschont. Sie sollten die Gruppe schaffen und darauf vorbereitet sein, dass Argentinien im Viertelfinale ihren Weg kreuzt."

Le Parisien: "Australien, Peru und Dänemark! Ein Weiterkommen ist für die Blauen in Reichweite"

England

The Sun: "England zieht Traum-Lose! Gareth Southgate und sein Team hätten es kaum besser treffen können"

Daily Mirror: "Es ist die Gruppe G - und sie ist leicht!"

Daily Mail: "England entgeht einer Albtraum-Gruppe bei der WM"

Spanien

Marca: "Cristiano Ronaldo, die große Gefahr für Spanien. Spanien bekam keinen leichten Weg bei der WM-Auslosung, aber sie sind immer noch Favorit auf das Weiterkommen."

Schweiz

Blick: "Siege gegen Serbien und Costa Rica sind Pflicht! Bei einer WM-Endrunde gibt es keine schwierigen und keine leichten Gruppen. Es gibt nur reizvolle und weniger reizvolle. Die Schweiz hat mit Brasilien einen Spektakelgegner und damit ein Glückslos."

Polen

Fakt: "Die Auslosung ist ein Glücksfall für Polen"