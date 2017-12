Messi-Bruder nach mysteriösem Unfall festgenommen

Dem Bruder von Lionel Messi droht eine Haftstrafe

Matias Messi, Bruder von Weltstar Lionel Messi, ist nach einem Bootsunfall von der Polizei festgenommen worden. Das berichtet die argentinische Zeitung "Clarin" unter Berufung auf Staatsanwalt José Luis Caterina.

Demnach sei das Boot nach dem Unfall, an dem Matias Messi beteiligt war, blutverschmiert vorgefunden worden. Außerdem soll eine Waffe an Bord gewesen sein. Weitere Umstände sind bislang unklar.

Aktuell soll sich der 35-Jährige in einem Krankenhaus in der argentinischen Stadt Rosario befinden und von der Polizei bewacht werden. Nach Angaben seines Arztes wurde er am Kiefer operiert.

Sollte die Waffe tatsächlich Messi gehören, droht ihm eine Haftstrafe von bis zu 3,5 Jahren. Schon vor einigen Jahren war der Bruder des Barca-Stürmers wegen unerlaubten Waffenbesitzes zu Sozialstunden verdonnert worden.

Messis Familie stritt die Vorwürfe ab und betonte, dass es sich lediglich um einen Unfall handele.