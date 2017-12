Alles auf Anfang: Köln buhlt um Kiel-Coach!

Soll den 1. FC Köln retten: Markus Anfang

Das wäre ein echter Hammer: Medienberichten zufolge steht ein Trainerwechsel beim 1. FC Köln unmittelbar bevor. Ein Nachfolger für den chronisch glücklosen Peter Stöger soll bereits in den Startlöchern stehen.

Laut "Express" buhlen die Verantwortlichen des abgeschlagenen Bundesliga-Schlusslichts intensiv um die Dienste von Markus Anfang. Demnach soll der Coach von Überraschungsteam Holstein Kiel schon im Winter an den Rhein wechseln, um den Effzeh doch noch vor dem Abstieg zu bewahren.

Ein Treffen zwischen dem 43-Jährigen und den Kölner Bossen um Toni Schumacher und Alexander Wehrle habe bereits stattgefunden, heißt es.

Anfang ist gebürtiger Kölner, hat in seiner aktiven Laufbahn allerdings nie im FC-Trikot gespielt. In Kiel steht er noch bis 2019 unter Vertrag. Mit den Störchen steht der Trainer aktuell sensationell an der Spitze der 2. Bundesliga.

Der "Express" berichtet zudem, dass Stöger seinen Platz im Falle einer weiteren Niederlage im Auswärtsspiel bei Schalke 04 am Samstag sicher räumen muss. Als Interimslösung bis zur Winterpausen haben sich die Kölner Verantwortlichen offenbar auf U19-Trainer Stefan Ruthenbeck festgelegt.

Stöger hatte den Verein nach unruhigen Jahren zurück in die Erstklassigkeit und anschließend bis in die Europa League geführt. In der aktuellen Spielzeit haben die Kölner nach einem historisch schlechten Saisonstart jedoch kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt.