Dortmunds teuer bezahlter Punkt

Der BVB kam in Leverkusen noch mal mit einem blauen Auge davon

Borussia Dortmund fährt mit einer schweren Hypothek zum Champions-League-Spiel bei Real Madrid. In Maximilian Philipp und Gonzalo Castro gab es in Leverkusen zwei weitere Verletzte.

Nur einen Punkt in Überzahl geholt, zwei Spieler durch Verletzungen verloren und den Befreiungsschlag verpasst - Peter Bosz weiß, was die Stunde geschlagen hat. "Wir brauchen einen Sieg für die Wende, auch bei Real Madrid", sagte der angezählte Cheftrainer von Borussia Dortmund und blickte schon auf die kommende Aufgabe am Mittwoch beim Champions-League-Sieger.

49 Minuten Überzahl reichten allerdings im Verfolgerduell bei Bayer Leverkusen nur zu einem 1:1. "Mit dem Punkt kann ich leben", konstatierte der niederländische Fußballlehrer, immerhin fühle sich das Remis schon besser an als eine Woche zuvor das 4:4 im Derby gegen Schalke 04, als ein 4:0-Vorsprung in der zweiten Hälfte vergeigt wurde. Immerhin darf Bosz weitermachen. "Wir wollen mit Peter Bosz den Turnaround schaffen. Das ist unsere dringlichste Aufgabe", betonte Sportdirektor Michael Zorc bei "Sky".

Teuer erkaufter Punkt

Wie lange Bosz allerdings die Verantwortung als Coach beim DFB-Pokalsieger tragen darf, muss abgewartet werden. Unter dem Strich bleiben sieben Bundesligaspiele in Folge ohne Sieg - auch in Leverkusen hätte es möglicherweise eine weitere Pleite gegeben, wenn nicht der Bayer-Brasilianer Wendell nach Videobeweis (41.) die Rote Karte gesehen und damit dem BVB einen Sturmlauf in der zweiten Hälfte ermöglicht hätte.

Der Platzverweis war der Knackpunkt im Spiel, Andrey Yarmolenko (73.) verhinderte mit seinem Treffer eine noch stärker werdende Trainerdiskussion rund um den Borsigplatz.

Klar war allerdings, dass der Punkt vor 30.210 Zuschauern in der ausverkauften BayArena teuer erkauft wurde. Maximilian Philipp (8./schwere Knieverletzung) und Gonzalo Castro (44./schwere Sprunggelenkblessur) mussten schon in der ersten Hälfte verletzt ausgewechselt werden und dürften in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen.

"Es geht nicht um den Trainer"

"Die Mannschaft hat nach den beiden schweren Verletzungen und dem Rückstand Mentalität gezeigt. Wenn wir so weitermachen, dann wird alles wieder gut", konstatierte Bosz. Aber reicht das Dortmunder Rumpfteam, um bei den Königlichen in Madrid die Wende zu schaffen?

Abwehr-Routinier Neven Subotić, der von Bosz für die Anfangsformation nominiert wurde, appelliert an die Moral des Teams, um die Talfahrt zu stoppen "Es geht nicht um den Trainer, sondern es geht um die Mannschaft. Wir haben heute in einem sehr schweren Spiel gezeigt, dass wir ackern und bereit sind, uns in die Zweikämpfe zu werfen", analysierte er bei "Sky".

Volland vergibt den Matchball

Bosz war allerdings auch klar, dass der ins Tor zurückgekehrte Stammkeeper Roman Bürki seine Schützlinge vor Schlimmerem bewahrte. "Roman hat uns gerettet", urteilte der 54-Jährige, zumal der Schweizer unmittelbar vor dem Ausgleichstreffer das 0:2 durch Kevin Volland (72.) mit einem Reflex verhinderte. Nationalspieler Volland hatte zuvor das 1:0 (30.) mit seinem neunten Saisontreffer erzielt.

"Das ärgert mich schon, das hätte der Siegtreffer sein können", äußerte der 20-Millionen-Stürmer der Werkself zu seiner vergebenen Konterchance.

Für Kapitän Lars Bender war die Rote Karte der Wendepunkt: "Danach war es ein anderes Spiel." Bayer-Coach Heiko Herrlich wollte allerdings die jüngste Video-Schiedsricher-Diskussion nicht befeuern und stellte klar: "Wendell ist todtraurig, aber die Rote Karte geht absolut in Ordnung." Auch keine selbstverständliche Aussage in den heutigen in Bezug auf den Videobeweis so kritischen Zeiten.