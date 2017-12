Medien: Stöger tritt zurück!

Peter Stöger ist als Trainer des 1. FC Köln angeblich zurückgetreten

Die Tage von Peter Stöger als Trainer des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln sind angeblich gezählt. Wie der "Express" berichtet, hat der Österreicher dem Team seinen Abschied nach dem 2:2 gegen den FC Schalke mitgeteilt.

Neben Stöger wird laut des Berichts auch der bisherige Co-Trainer Manfred Schmid seinen Posten räumen. Der Verein hat die Meldung bisher weder bestätigt noch dementiert.

Schon vor den TV-Kameras erklärte Stöger, dass er in Bezug auf seine Person mit einer "relativ zeitnahen" Entscheidung rechne. Auf die Frage, ob man in Köln in der Trainerfrage jetzt nochmal bis zum nächsten Spiel schauen werde, sagte der Österreicher: "Das wird nicht passieren. Wir haben abgesprochen, dass eine klare Lösung her muss. Dass es keine Dreitageslösung, das ist auch klar."

Ob der Verein den Entschluss tatsächlich noch im Laufe des Abends bestätigt, ist noch offen. Laut "Express" soll es in den kommenden Stunden ein offizielles Statement geben.