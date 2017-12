Verwirrung um Stöger-Rücktritt beim 1. FC Köln

Peter Stöger ist als Trainer des 1. FC Köln angeblich zurückgetreten

Die Tage von Peter Stöger als Trainer des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln sind offenbar gezählt - oder doch nicht?

Der Österreicher dementierte nach nach dem 2:2 gegen den FC Schalke 04 am Samstag gegenüber dem "kicker" einen Medienbericht, wonach er sich noch in der Kabine von seinen Spielern verabschiedet habe. "Nein, das stimmt nicht, dass ich in der Kabine meinen Rücktritt verkündet habe", sagte Stöger.

Am Samstagabend soll es allerdings laut dem Fachmagazin ein Treffen zwischen dem Coach und den FC-Verantwortlichen gegeben haben. Ein Abschied des 51-Jährigen aus der Domstadt ist demnach wahrscheinlich. Am Sonntag um 12 Uhr hat der FC eine Pressekonferenz angesetzt - wohl um die Trennung von Stöger zu vermelden.

Zuvor hatte der "Express" berichtet, dass Stögers Abgang bereits fix sei. Der Trainer habe dem Team seinen Abschied unmittelbar nach dem Schalke-Spiel mitgeteilt. Neben Stöger wird laut des Berichts auch der bisherige Co-Trainer Manfred Schmid seinen Posten räumen.

Der Verein hat die Meldungen bisher weder bestätigt noch dementiert. Laut Informationen der Zeitung ist per Whatsapp nach der Partie eine Nachricht an Mitarbeiter und Spieler geschickt worden, in der steht: "Peter und Manni werden ab sofort nicht mehr unsere Trainer sein."

Erst Interimslösung, dann Marcus Anfang?

Schon vor den TV-Kameras auf Schalke erklärte Stöger, dass er in Bezug auf seine Person mit einer "relativ zeitnahen" Entscheidung rechne.

Auf die Frage, ob man in Köln in der Trainerfrage jetzt nochmal bis zum nächsten Spiel schauen werde, sagte der Österreicher: "Das wird nicht passieren. Wir haben abgesprochen, dass eine klare Lösung her muss. Dass es keine Dreitageslösung, das ist auch klar."

Nach dem Schlusspfiff erklärte der (Ex)Coach sogar: "Es ist eine Entscheidung gefallen, die Mannschaft ist darüber informiert worden." Wie diese Entscheidung im einzelnen genau aussieht, werden die Rheinländer wohl erst am Sonntag bekanntgeben.

Dem "Express" zufolge wird der FC zunächst eine Interimslösung mit U19-Coach Stefan Ruthenbeck installieren. Gemeinsam mit Ex-Profi Kevin McKenna wird er am Sonntag um 13 Uhr offenbar bereits das Training des abgeschlagenen Tabellenschlusslichts leiten. In der Winterpause soll der gebürtige Kölner Marcus Anfang, derzeit erfolgreich bei Zweitliga-Spitzenreiter Holstein Kiel tätig, übernehmen.