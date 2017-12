Real frustriert - Nullnummer in Bilbao

Das Starensemble von Real Madrid kam in Bilbao nicht über ein 0:0 hinaus

Real Madrid hat den Ausrutscher des FC Barcelona in der spanischen Fußball-Liga nicht genutzt und musste sich beim Gastspiel in Bilbao mit einem Punkt zufrieden geben.

Die Königlichen, die in Bilbao nur wenig Klasse versprühten, verbesserten ihr Punktekonto nach dem 0:0 zwar auf 28 Zähler, bleiben durch das 2:2 des FC Barcelona gegen Celta Vigo aber weiterhin satte acht Punkte hinter ihrem Erzrivalen aus Katalonien.

Real startete gut in die Partie und verbuchte durch Stürmer Karim Benzema auch die erste große Chance, doch der Pfostenschuss des Franzosen (8.) sollte die einzige Großchance in der ersten Halbzeit bleiben. Nach dem Seitenwechsel sorgten zunächst zahlreiche Unterbrechungen dafür, dass auf keiner der beiden Seiten echter Spielfluss aufkam.

19 Minuten vor dem Ende hatte Superstar Cristiano Ronaldo die Führung auf dem Fuß, allerdings scheiterte auch der Portugiese mit seinem Schuss am Aluminium. Real erhöhte in der Schlussphase den Druck, zu einem Treffer sollte es jedoch nicht mehr reichen. Zu allem Übel musste Innenverteidiger Sergio Ramos in der 87. Minute auch noch mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz.