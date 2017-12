Goretzka-Abschied? "Bin in der finalen Phase"

Leon Goretzka will bald verkünden, ob er beim FC Schalke bleibt

Der heftig umworbene Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka vom Bundesligisten Schalke 04 hat eine baldige Entscheidung über seine Zukunft angekündigt.

"Ich bin in der finalen Phase", sagte der Confed-Cup-Sieger nach dem 2:2 gegen den 1. FC Köln, "ich habe mir keine Deadline gesetzt, aber es wird nicht noch tief in den Januar reingehen."

Der Vertrag des 22-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus, der Ex-Bochumer steht bei zahlreichen europäischen Spitzenklubs auf der Wunschliste - unter anderem beim Rekordmeister Bayern München, beim FC Barcelona und bei Manchester City. Schalke hat ihm einen neuen Vertrag mit einem Jahresgehalt von angeblich mehr als zehn Millionen Euro vorgelegt.

Geld spielt keine Rolle

"Um Geld geht es mir überhaupt nicht", betonte Goretzka, "es ist nicht so, dass wir noch in irgendwelchen Verhandlungen über irgendwelche Zahlen sprechen. Ich muss für mich selbst herausfinden, was für mich der nächste Schritt sein soll. Ich bin ein Mensch, der so etwas sehr akribisch macht und alle Szenarien im Kopf durchspielt."

Schalke hofft darauf, dass Goretzka den Aufschwung unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco bei seiner Entscheidung berücksichtigt. Mit dem Bundesliga-Novizen sind die Königsblauen trotz der Punktverluste gegen den Tabellenletzten Köln wieder auf Europacup-Kurs.