Wagner im Sturzflug, Klopp und Mourinho glücklich

Für David Wagner und Huddersfield läuft es derzeit nicht

Teammanager David Wagner kassierte in der englischen Premier League mit Aufsteiger Huddersfield Town die vierte Niederlage in Folge. Jürgen Klopp gewann dagegen mit dem FC Liverpool 5:1 gegen Brighton and Hove Albion.

Der Frust saß tief: Das Problem aus Sicht von David Wagner war nicht, dass seine Mannschaft zum vierten Mal nacheinander verloren hatte - sondern wie die 0:2-Niederlage des von ihm trainierten Aufsteigers Huddersfield Town beim FC Everton zustande gekommen war. "Jede Niederlage hat ihre eigene Geschichte. Wir sind enttäuscht, weil wir unsere Qualität in der Offensive nicht gezeigt haben", sagte der deutsche Übungsleiter.

Sein Team hatte in einem umkämpften und wenig ansehnlichen Spiel im Goodison Park in Liverpool im Grunde keine echte Torchance und verlor vollkommen verdient, anders als noch am Wochenende zuvor, als Huddersfield dem im Moment überragenden Tabellenführer Manchester City beinahe ein Unentschieden abgerungen hätte. Eher wie beim 0:5 unter der Woche beim FC Arsenal.

Chronische Auswärtsschwäche

Nach dem gelungenen Start mit sieben Punkten aus drei Spielen und dem Sensationssieg gegen Rekordmeister Manchester United vor anderthalb Monaten geht es zum Ausklang des Jahres abwärts für den Klub mit den deutschen oder in Deutschland geborenen Spielern wie Christopher Schindler, Chris Löwe, Collin Quaner und Elias Kachunga.

Vor allem auswärts ist Wagners Mannschaft schwach, kassierte bei acht Auftritten auf fremdem Grund schon sechs Niederlagen und hat seit dem 3:0 bei Crystal Palace am ersten Spieltag nicht mehr fern der Heimat getroffen. Um so wichtiger ist das Heimspiel gegen Mitaufsteiger Brighton am Samstag. "Zeit, in den Spiegel zu schauen und 110 Prozent zu geben, um am kommenden Wochenende vor unseren eigenen Fans besser zu sein", schrieb der aus Mainz geliehene Torwart Jonas Lössl bei Twitter.

Poor performance today! We are better than this, time to look in the mirror and get ready to give 110% to be better next weekend at home in front of our fans. #HTAFC #Terriers #UTT pic.twitter.com/VDuqukU3xf — Jonas Lössl (@JonasLoessl) 2. Dezember 2017

Can in ungewohnter Rolle

Besser lief es für den FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp. Das 5:1 bei Brighton war der fünfte Sieg in den vergangenen sechs Spielen für die Mannschaft von Wagners besten Freund Klopp. Sie schob sich damit auf den vierten Tabellenplatz vor.

Im Blickpunkt stand bei der Partie auch der deutsche Nationalspieler Emre Can, der überraschend nicht im Mittelfeld zum Einsatz kam, sondern als Abwehrspieler, und sein Team mit dem Treffer zum 1:0 auf Kurs brachte. Es war das erste Tor für ihn in seiner vielleicht letzten Saison für den Klub von der Anfield Road.

Thanks for your support today! 💪 pic.twitter.com/Cnq9PNjZeg — Liverpool FC (@LFC) 2. Dezember 2017

Cans Vertrag läuft am Ende der Spielzeit aus. Die Gespräche über eine Verlängerung der Zusammenarbeit stocken schon seit einer Weile. Angeblich sind Juventus Turin, Bayern München und Borussia Dortmund an ihm interessiert. Noch ist Can allerdings bei Liverpool - und hat seinen Anteil daran, dass es im Moment läuft.

"Bei unseren Kontern und wenn wir Fußball spielen, sind wir eine wirklich gute Mannschaft. Das wissen wir, aber wir müssen so weitermachen", resümierte Klopp, dessen Team am Mittwoch in der Champions League im abschließenden Vorrundenspiel gegen Spartak Moskau den Einzug ins Achtelfinale schaffen will.

United baut Siegesserie weiter aus

Auch Manchester United ist in Form. Der 3:1-Erfolg im Topspiel gegen Arsenal war der vierte Sieg nacheinander. Die Mannschaft holte sich Selbstvertrauen für das Stadtduell mit Tabellenführer Manchester City am kommenden Sonntag im heimischen Old Trafford. "Wir haben unglaubliche Qualität und Charakter gezeigt", äußerte Coach José Mourinho, der in der Partie gegen die Mannschaft seines alten Rivalen Pep Guardiola allerdings auf Paul Pogba verzichten muss.

Der Mittelfeldmann aus Frankreich sah in der Schlussphase die Rote Karte für sein hartes Einsteigen gegen Arsenal-Profi Hector Bellerin. Auch in Überzahl konnte das Team aus London die Niederlage nicht mehr abwenden.