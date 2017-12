Völler hätte "gerne wieder englische Wochen"

Rudi Völler ist mit der Entwicklung seiner Leverkusener sehr zufrieden

Nach einer Serie von neun ungeschlagenen Spielen in Serie ist die Stimmung beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen auf dem vorläufigen Höhepunkt. Für Sportdirektor Rudi Völler sind die Erfolge das Resultat akribischer Arbeit.

"Wir hatten nach fünf Spielen nur vier Punkte. Aber selbst in dieser Phase haben wir es gut gemacht. Da gab es Spiele, da hätten wir einfach mehr holen müssen. Wir haben dann weiter gut gearbeitet", schwärmte Völler gegenüber "Sky" von der Entwicklung, die das Team nach dem durchwachsenen Saisonstart genommen hat. Im Moment mache die Mannschaft "viele Dinge richtig", lobte der Ex-Stürmer.

Einen großen Anteil am Erfolg hat in den Augen Völlers der neue Trainer der Werkself, Heiko Herrlich. "Wir hatten genügend Zeit, es gab sehr viele Gespräche mit Trainern. Wir alle hatten mit Heiko Herrlich das Gefühl, dass er zu unseren jungen Spielern passt und die richtige Lösung ist", berichtete der Sportdirektor von der vielleicht wichtigsten Personalentscheidung der Leverkusener.

"Haben uns ein bisschen Speck angegessen"

Neben dem Trainer haben sich auch die Verantwortlichkeiten innerhalb der Mannschaft verschoben. Auch das, so Völler, sei Teil eines großen Plans gewesen: "Wir haben in der Sommerpause bewusst einen kleinen Schnitt gemacht. Es ist auch unsere Verpflichtung, dass wir Spielern wie Kai Havertz, den wir selber ausgebildet haben, Spielpraxis geben. [...] Das ist unser Konzept."

Dass der Verein trotz der Umbaumaßnahmen in absehbarer Zeit personell nachlegt, ist laut Völler nicht ausgeschlossen. Der finanzielle Teil ist dabei eines der kleineren Probleme: "Wir haben in den vergangenen vier Jahren jeweils das Achtelfinale in der Champions League erreicht. Da haben wir uns ein bisschen Speck angegessen und gut gewirtschaftet."

"Mindestziel ist die Europa League"

An den Zielen für die laufende Saison lässt Völler derweil keine Zweifel aufkommen. "Wir haben es jetzt einmal nicht geschafft, davor waren wir permanent in der Champions League. Das Mindestziel ist die Europa League, das absolute Traum- oder Wunschziel ist die Champions League", sagte der Sportdirektor: "Wir hätten gerne wieder englische Wochen."

Der kleine Rückschlag im Ligaspiel gegen Borussia Dortmund (1:1) ist laut Völler aufgrund der Umstände zu verkraften. "Wir haben eine tolle erste Halbzeit gespielt. Man hatte das Gefühl, dass wir ohne den unnötigen Platzverweis als Sieger vom Platz gegangen wären. In der zweiten Halbzeit war es dann mit einem Mann weniger ein komplett anderes Spiel. Dann muss man mit dem Unentschieden zufrieden sein."