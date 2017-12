ManCity müht sich zum nächsten Dreier

Leroy Sané (r.) und seine Teamkollegen eilen von Sieg zu Sieg

Spitzenreiter Manchester City hat seine Erfolgsserie in der Premier League mit Mühe fortgesetzt.

Die weiterhin ungeschlagene Mannschaft von Starcoach Pep Guardiola lag gegen Kellerkind West Ham United zunächst zurück, drehte das Spiel aber durch eine starke zweite Hälfte zum 2:1 (0:1).

Damit wahrte der Ligaprimus (43) den Abstand von acht Punkten auf den Stadtrivalen Manchester United. Die Hammers belohnten sich dagegen nicht für eine engagierte Vorstellung und bleiben auch unter ihrem neuen Trainer David Moyes mit nur zehn Punkten auf Abstiegsrang 19.

Silva erlöst City spät

Angelo Ogbonna (44.) sorgte kurz vor der Pause für die überraschende Führung der Gäste, ehe Nicolas Otamendi in der 57. Minute zum Ausgleich traf. David Silva, der seinen Vertrag bei den Skyblues erst am Donnerstag bis 2020 verlängert hatte, erlöste City in der 83. Minute.

Die Gastgeber begannen druckvoll, doch West Ham stand defensiv stabil und schöpfte Mut durch viele gewonnene Zweikämpfe. Der Tabellenführer blieb im Angriff lange Zeit harmlos. Erst im zweiten Abschnitt erarbeiteten sich die Citizens zahlreiche Torchancen.