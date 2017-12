Rückkehr auf Bank für Ulreich "schwierig"

Sven Ulreich hat sich zum Leistungsträger bei den Bayern entwickelt

Schlussmann Sven Ulreich hat in offenen Worten über die Rückkehr von Bayern Münchens Nummer eins Manuel Neuer in das Tor des Fußball-Bundesligisten gesprochen.

"Wenn Manu wieder gesund ist im neuen Jahr, wird es sicher schwierig, sich wieder auf die Bank zu setzen", so der 29-jährige Ulreich, der in dieser Saison erstmals seit seinem Wechsel nach München vor zwei Jahren mehrere Wochen am Stück auf Einsatzzeiten für den Spitzenreiter kommt, gegenüber dem "kicker".

Ulreich hat sich als Vertreter des Welttorhüters, der seit September verletzungsbedingt kein Spiel mehr für die Bayern absolviert hat, in den letzten Wochen zum Leistungsträger gemausert. Auch dank ihm stellt der FCB derzeit mit elf Gegentoren die beste Defensivreihe der Bundesliga. Lob gab es dafür zuletzt sowohl von Cheftrainer Jupp Heynckes als auch von Mitspielern wie Joshua Kimmich oder Mats Hummels.

Den Bayern zum ersten Mal auch sportlich wirklich weiterhelfen zu können, erfüllt den Torwart mit Freude. Auch die Wertschätzung, die von außen seit dem an Ulreich herangetragen wird, gefällt dem 29-Jährigen: "Ich habe mich innerlich sehr gefreut, weil ich weiß, wie viel Arbeit wir alle investiert haben."

Über Manuel Neuer: "Keine wirkliche Konkurrenzbeziehung"

Im Allgemeinen berichtete Ulreich von einer sehr harmonischen Zusammenarbeit mit dem mehrmaligen Welttorhüter Manuel Neuer, der spätestens im Februar wieder seinen Posten als Stammtorhüter bei den Münchnern besetzen soll: "Wir haben ein super Verhältnis! Er schreibt mir jetzt oftmals eine SMS vor Spielen, wir reden oft. Manu weiß, dass er spielt, wenn er fit ist, deshalb ist es keine wirkliche Konkurrenzbeziehung."

Ob und wann Sven Ulreich selbst noch mal den Schritt zu einem anderen Klub wagen könnte, um auch dauerhaft wieder als Stammspieler auf Einsatzzeiten zu kommen, wollte der langjährige Stuttgarter noch nicht konkretisieren.

Auch ein weiterer Verbleib beim deutschen Branchenprimus scheint möglich: "Ich kann mir alles vorstellen. Der Verein muss aber auch wollen, dass ich bleibe. Wir haben noch nicht miteinander gesprochen", so Ulreich, der vertraglich noch bis zum Saisonende an den Klub gebunden ist und bislang 17 Bundesligaspiele für den FCB absolvierte.