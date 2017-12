Holzhauser: Zeichen stehen auf Austria-Abgang

Wie lange spielt Raphael Holzhauser noch in Violett?

Die Personalie Raphael Holzhauser wird auch im Winter Causa prima in der Kaderplanung der Wiener Austria bleiben. Dabei dürfte es allerdings nur noch um zwei Entscheidungsvarianten gehen, die am Ende beide auf dasselbe Ergebnis hinauslaufen würden: Den Abgang des 24-Jährigen.

Holzhausers Vertrag läuft zum Saisonende aus, "im Moment geht die Tendenz dahin, dass er ihn wahrscheinlich nicht verlängern wird. Das muss man klar sagen", räumte FAK-Vorstand Markus Kraetschmer in der Pause des Sonntagsschlagers zwischen der Austria und Titelverteidiger Red Bull Salzburg (1:1) ein.

Nun gehe es darum, zu entscheiden, ob man Holzhauser im Jänner verkauft und noch eine geringe Ablöse kassiert oder ob man ihn bis Sommer hält, dann allerdings gratis ziehen lassen muss. "Wir haben unsere Ziele. Es ist wichtig, dass wir in den Europacup kommen", stellte Kraetschmer klar.

Fink: "Dann muss man sich andere Ziele setzen"

Trainer Thorsten Fink würde bei Holzhausers Abgang seinen wichtigsten Spieler, seinen verlängerten Arm auf dem Feld verlieren. Je nach Gegner hat Austrias Nummer 26 in dieser Saison bereits jede Rolle in der Zentrale eingenommen, im Defensivkonzept gegen Salzburg erinnerte seine Position gar an einen Libero der 90er-Jahre.

Entsprechend unentspannt reagierte der Trainer auf den drohenden Abgang seines Lieblingsschülers: "Wir wollen weiterkommen, ich will weiterkommen, der Verein verlangt viel. Also muss man solche Leute auch halten können", fordert der Trainer und richtete auch Kritik an Kraetschmer und Sportvorstand Franz Wohlfahrt: "Wenn das nicht geht, muss man sich andere Ziele setzen."

Holzhauser ist das Um und Auf im Spiel der Violetten und hält in der aktuellen, für die Austria durchwachsenen Saison als zentraler Mittelfeldspieler bei 19 Torbeteiligungen in 27 Partien. Diese Zahlen kennt auch Fink: "Die Statistik zeigt, dass er gute Leistungen bringt. In der Europa League ist er eigentlich immer der beste Mann am Platz. Das heißt, dass er sich nach oben anpassen kann."

