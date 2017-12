Pohjanpalo will Bayer im Winter verlassen

Joel Pohjanpalo will Bayer Leverkusen im Winter verlassen

Der finnische Angreifer Joel Pohjanpalo will den Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen in der Winterpause verlassen, um wieder mehr Spielpraxis zu bekommen.

"Meine Situation ist nicht ideal, ich habe nicht so viel Spielzeit. Ich möchte mehr spielen und habe dem Klub gesagt, das passt nicht, und dass wir im Winter sehen müssen, was wir machen", sagte der 23 Jahre alte Nationalspieler dem "kicker".

Zuletzt war Pohjanpalo am neunten Spieltag beim 5:1 in Mönchengladbach zum Einsatz gekommen. Beim Werksklub stehen Kevin Volland und der argentinische 19-Millionen-Mann Lucas Alario vor dem Finnen in der Stürmer-Hierarchie. Volland war in dieser Spielzeit schon neunmal in der Bundesliga für Bayer erfolgreich.

Pohjanpalo kam bislang dagegen nur auf vier Kurzeinsätze und stand in der Bundesliga insgesamt nur 47 Minuten auf dem Platz.