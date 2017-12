Paris trotz erster Pleite "nicht besorgt"

Unai Emery und seine Elf stehen in der Champions League vor dem Gruppensieg

Erste Saisonniederlage, anhaltende Spannungen zwischen den Stars: Paris Saint-Germain scheint verwundbar. Das Duell bei Bayern München wird auch für Neymar und Co. eine Kraftprobe.

Bevor Neymar und Co. ins winterliche München aufbrachen, verbreiteten sie erst einmal demonstrativ gute Laune. Beim Abschlusstraining in Paris waren die "Galacticos" sichtlich gut aufgelegt. An Board des Fluges BA 8015 zum Champions-League-Kracher am Dienstag beim FC Bayern war für Zweifler kein Platz.

Wegen dieser einen und dazu vollkommen unnötigen Pleite in Straßburg gerät beim Milliardenklub Paris Saint-Germain niemand ins Grübeln. "Das Spiel am Dienstag wird ein großer Test. Aber ich bin nicht besorgt", sagte Trainer Unai Emery gelassen. Am Dienstag, da ist sich der Spanier sicher, wird seine Elf wieder auf der Höhe sein. "Die Mannschaft ist stark, wir verlieren unseren Optimismus nicht. Auch wir wollen ein Zeichen setzen", sagte er.

Mit Vorrundenrekord in die K.o.-Phase

Den Optimismus speisen beeindruckende Fakten. 24 Tore hat PSG allein in der Königsklasse erzielt - Vorrundenrekord! Dem 1:2 beim Aufsteiger aus dem Elsass gingen 18 Ligaspiele ohne Niederlage voraus. Und dann wären da noch: Neymar, Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Julian Draxler, Angel Di Maria, Marco Verratti und ein paar andere Stars mehr.

Der Klub hat dem Duell mit den Heynckes-Bayern einen Namen gegeben, der dem Selbstverständnis des mit katarischen Öl-Milliarden alimentierten Krösus' entspricht: "Finish First" - "Als Erster abschließen", heißt es flächendeckend in den Vereinsmedien.

"Ich hoffe, das wird uns eine Lehre sein"

Nun ist es wahrscheinlich, dass dies gelingt. Ein 0:4 in München, das den Gruppensieg noch kosten würde, käme einer Sensation gleich. Aber es sind nicht mehr die Ancelotti-Bayern, die auf Paris warten - und PSG ist anscheinend verwundbar. "Ich hoffe, das wird uns eine Lehre sein", warnte Marquinhos nach der Niederlage in Straßburg, bei der allerdings Kapitän Thiago Silva ganz, und Cavani sowie Verratti lange Zeit geschont wurden.

Auffällig war, dass Paris ohne "Matador" Cavani die Entschlossenheit im Abschluss fehlte. "Wir müssen wieder effizienter werden", forderte Marquinhos, der als einer der wenigen Rede und Antwort stand, während das 400-Millionen-Duo Neymar und Mbappe abgeschirmt wurde. Ohnehin ist das Thema Neymar nach wie vor ein sensibles in Paris.

Emery traut Bayern einen Kantersieg zu

Ob der Elfmeter-Konflikt zwischen ihm und Cavani tatsächlich beigelegt ist, bleibt im Ungefähren. Und wie seine Teamkollegen die Extravaganzen und Privilegien des Brasilianers tolerieren, wird wohl stark erfolgsabhängig sein. So soll sich Neymar angeblich eine Befreiung von Defensivaufgaben zugesichert haben lassen und im Training sei es verboten, seine edlen Beine hart zu attackieren.

Die Bayern werden darauf keine Rücksicht nehmen, Emery weiß das. Der Coach traut den Münchnern grundsätzlich ein 4:0 zu, zumal er den 1:6-Einbruch seiner Elf aus der letzten Saison beim FC Barcelona nicht vergessen hat. "Die Bayern sind dazu in der Lage, sie gehören zu den Mannschaften, die die Champions League gewinnen können", sagte er respektvoll.