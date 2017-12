Wiedersehen mit PSG: Bayerische Luftschlösser

Wohin geht die Reise für Jupp Heynckes und den FC Bayern?

Am Dienstagabend steht für den FC Bayern das letzte Spiel der Champions-League-Gruppenphase auf dem Programm. Mit Paris Saint-Germain reist ein internationales Schwergewicht nach München. Böse Erinnerungen werden wach.

Während andere am ersten Advent zuhause mit der Familie entspannen, war Jupp Heynckes schon wieder auf Achse. Der neue alte Bayern-Trainer nutzte den freien Sonntagnachmittag für einen Fanclub-Besuch bei der Weihnachtsfeier des "Rollwagerl '93 e.V." in der Münchner Innenstadt.

Mit tosendem Beifall wurde der Triple-Sieger von 2013 begrüßt, die ausgelassene Stimmung übertrug sich schnell. Heynckes schrieb Autogramme, knipste Fotos – und verriet zuvor unbekannte Details über sein Comeback: "Einen Vertrag habe ich noch gar nicht! Ich werde immer wieder aufgefordert, vorbeizukommen und zu unterschreiben, aber bislang habe ich noch keine Zeit gefunden!"

Das ist bei näherer Betrachtung eigentlich kaum verwunderlich, schließlich gibt es beim Rekordmeister allerhand zu tun. Seit der 72-Jährige wieder im Amt ist, geht es bei den Bayern steil bergauf, zehn von elf Pflichtspielen wurden gewonnen. Doch die Leistungen entsprachen zuletzt nicht immer den Ergebnissen.

Rückfall in alte Muster

In den internationalen Duellen mit Celtic und Anderlecht tat sich das Team ebenso schwer wie gegen Leipzig und Hannover. Erst bei der 1:2-Niederlage in Mönchengladbach wurde die bajuwarische Behäbigkeit auch bestraft. Der Rückfall in alte Ancelotti-Muster erfolgte so schnell wie die anfängliche Aufbruchsstimmung nach der Entlassung des Italieners aufgekommen war.

Bislang, das belegen die Ergebnisse, haben sich die Bayern mit angezogener Handbremse und starken Einzelaktionen mehr als achtbar aus der Affäre gezogen. Auch ohne Glanz eroberte der FCB die Tabellenspitze zurück und qualifizierte sich für das Achtelfinale des DFB-Pokals und der Champions League. Doch nun warten mit Neymar, Edinson Cavani und Kylian Mbappé andere Kaliber.

"Paris ist ein Fest"

Mit 3:0 schickte das französische Starensemble den deutschen Serienmeister Ende September nach Hause und beendete damit zugleich die Ära von Carlo Ancelotti in München. Wollen die Bayern noch die Tabellenspitze der Gruppe B erobern, müssten sie mit mindestens vier Toren Unterschied gewinnen. Ein "sehr unrealistischer Wunschtraum", wie Nationalspieler Mats Hummels zugibt, gerade vor dem Hintergrund der schwachen Chancenverwertung der letzten Wochen.

PSG ist zweifelsfrei der stärkste Gegner der Münchner seit Heynckes' Rückkehr. Wie im Rausch schießt sich die Tormaschine des Hauptstadtklubs durch die Königsklasse. 24 Treffer bei nur einem Gegentor bedeuten schon jetzt einen neuen Champions-League-Rekord. "Paris ist ein Fest", titelte die Sportzeitung "L'Équipe" passend.

"Wir treffen morgen auf eine super Mannschaft mit einem super Trainer. Ein sehr homogenes Team, das nicht nur aus den Superstars besteht." #Heynckes #FCBPSG pic.twitter.com/tCTauBprUg — FC Bayern München (@FCBayern) 4. Dezember 2017

Das kommende Kräftemessen wird so zur ernsthaften Standortbestimmung für die Bayern. Ein Spiel, das recht deutlich aufzeigen dürfte, was dem Rekordmeister im Vergleich zur europäischen Elite noch fehlt.

Was die zuletzt statische Offensive angeht, kommt die Rückkehr der Langzeitverletzten Thomas Müller und Franck Ribéry sowie das Formhoch von Kingsley Coman gerade recht. Die individuelle Klasse allein wird am Ende aber nicht entscheidend sein: "Stoppen können wir Paris nur im Kollektiv", appellierte Heynckes auf der Pressekonferenz am Montagmittag an sein Team.

"Es geht nicht um den Gruppensieg"

Der erfahrene Trainer scheint zu wissen, wie es momentan um das Prestige des FC Bayern in Europa steht. "Wir sind nicht so vermessen, dass wir sagen, es geht um den Gruppensieg. Es geht darum zu zeigen, dass wir nach wie vor zu den Top-Klubs in Europa zählen", so Heynckes, der zugleich den Druck rausnehmen wollte: "Das Spiel entscheidet nicht darüber, ob wir im Achtelfinale eine Runde weiter kommen. Entscheidend ist, wie wir im Frühjahr drauf sind."

Als Gruppenzweiter könnten die Bayern in der K.o.-Phase jedoch mit Manchester City oder dem FC Barcelona schwere Brocken zugelost bekommen. Wollen die Münchener diesen Mannschaften auf Augenhöhe begegnen, sollten sie beim Wiedersehen mit Paris endlich ein Ausrufezeichen senden – andernfalls bleiben die Henkelpott-Ambitionen bloß bayerische Luftschlösser.

Benedikt Strickmann