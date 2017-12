Matthäus: Ancelotti-Rauswurf war "perfekt"

Lothar Matthäus hat klare Worte gefunden

Für den FC Bayern München geht es am Dienstagabend im letzten Spiel der Champions-League-Gruppenphase gegen Paris Saint-Germain vor allem ums Prestige, denn beide Teams sind bereits sicher für die K.o.-Phase qualifiziert. Gut anderthalb Monate ist die 0:3-Pleite aus dem Hinspiel her, nach welcher Carlo Ancelotti seinen Hut nehmen musste. Folgt man den Worten von Lothar Matthäus, haben die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters alles richtig gemacht.

"Es war von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge die perfekte Entscheidung nach der bitteren Nacht von Paris, Ancelotti zu entlassen und Jupp sofort um Hilfe zu bitten", schrieb der TV-Experte in seiner Kolumne bei "Sky" und fügte an: "Alle haben diese provokante Aufstellung von Ancelotti noch im Kopf, als er Robben, Ribéry, Hummels und Co. draußen ließ."

Um die Millionentruppe von rund um Neymar und Kylian Mbappé noch zu überholen, müsste den Süddeutschen ein Sieg mit vier Toren Unterschied gelingen. Daran glaubt Matthäus nicht. "Aber ich denke, dass der FC Bayern mit einer tollen Leistung dieses Paris schlagen kann", betonte der Rekordnationalspieler und fügte an: "Ja, Geld schießt Tore. Das sieht man daran, dass Paris bereits nach fünf Spielen mit 24 Treffern den Torrekord in einer Champions-League-Gruppenphase geknackt hat."

"Mia-san-mia gegen die Millionen aus Katar"

Die FCB-Profis werden den Fans, den Bossen und der Fußballwelt jedoch zeigen wollen, dass sie im Vergleich zum Hinspiel eine ganz andere Mannschaft seien. "Ein Team, mit dem auch in der Champions League zu rechnen ist. Die Bayern-Fans werden ähnlich wie in einem K.o.-Spiel für eine tolle Stimmung sorgen und ihre Lieblinge über die 90 Minuten tragen", ist sich der 56-Jährige sicher.

Deswegen erwartet Matthäus, dass seinem Ex-Klub die Revanche "für die empfindlichste Niederlage, die sie seit langem kassiert haben", gelingt: "Mia-san-mia gegen die Millionen aus Katar. Die ganze Welt wird auf dieses Spiel schauen und die Bayern werden alles dafür tun, um den Klub so perfekt wie möglich zu repräsentieren."