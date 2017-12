PSG-Coach: Draxler hat "noch Luft nach oben"

Unai Emery hat eine hohe Meinung von Julian Draxler

Julian Draxler spielt im Starensemble von Paris Saint-Germain nicht unbedingt die erste Geige. Dennoch hat Trainer Unai Emery nun ein Loblied auf den 24-Jährigen angestimmt.

"Draxler ist bei PSG sehr gut aufgehoben. Ich spreche viel mit ihm und sage ihm immer wieder, dass er sich immer weiter verbessern muss. Ich bin sehr anspruchsvoll bei ihm. Er ist einer der ganz Ambitionierten", sagte Emery bei "Sky Sport".

Der Spanier lobte seinen deutschen Schützling. "Julian trägt viel zu unserem Spiel bei und lernt hier eine Menge. Er ist für uns ein sehr wichtiger Spieler. Er zeigt das mit guten Leistungen auch in der Nationalmannschaft. Er befindet sich in einer konstanten Weiterentwicklung und hat immer noch Luft nach oben", so Emery.

Von Anfang an dabei

Ohnehin begleitet der 46-Jährige Draxlers Entwicklung seit geraumer Zeit: "Ich war beim Champions-League-Debüt von Draxler dabei. Ich war damals nämlich Trainer von Valencia (Schalkes Gegner, Anm. d. Red.)."

Anfang 2017 war der DFB-Auswahlspieler vom VfL Wolfsburg in die französische Hauptstadt gewechselt. Stolze 40 Millionen Euro legte PSG für Draxler, der in der Schalker Jugend ausgebildet wurde, auf den Tisch. In der aktuellen Saison stand der Edeltechniker in 18 Pflichtspielen für Paris auf dem Feld.