Buchtmann und Möller Daehli fehlen St. Pauli

Christopher Buchtmann (l.) und Mats Möller Daehli fallen länger aus

Auch das noch: Als wäre die sportliche Talfahrt der letzten Wochen nicht schon genug Last für den FC St. Pauli, muss der Fußball-Zweitligist nun auch mehrere Monate auf seine Mittelfeldspieler Christopher Buchtmann und Mats Möller Daehli verzichten.

Der Kiezklub bestätigte am Dienstag, dass Buchtmann aufgrund einer Schambeinentzündung eine längere Zwangspause einlegen muss. Möller Daehli soll am 6. Dezember in Berlin an der Leiste operiert werden, die dem norwegischen Nationalspieler schon seit geraumer Zeit Probleme bereitet.