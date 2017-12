K.o. für Atléti - Basel und Juve souverän

Atlético Madrid muss im kommenden Jahr in der Europa League ran

Der italienische Fußball-Meister Juventus Turin hat sich für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Atlético Madrid scheiterte dagegen und muss ab dem kommenden Jahr in der Europa League ran.

Mit Sami Khedira in der Startelf gewannen die Turiner 2:0 (1:0) bei Olympiakos Piräus und sicherten sich damit Platz zwei in der Gruppe D hinter dem FC Barcelona. Juan Cuadrado (15.) und Federico Bernardeschi (89.) auf Vorlage von Khedira machten das Weiterkommen der Alten Dame perfekt. Marko Marin wurde bei den Griechen eingewechselt und verpasste in der 58. Minute freistehend im Strafraum den möglichen Ausgleich.

Im Parallelspiel der Gruppe setzte sich der FC Barcelona ohne Marc-André ter Stegen ohne Probleme mit 2:0 gegen Sporting aus Portugal durch. Die Treffer für die Blaugrana erzielten Paco Alcácer (59.) und Jérémy Mathieu (90./Eigentor).

Blitz-Doppelschlag reicht United zum Sieg

In der Gruppe A bejubelten derweil Manchester United und der FC Basel den Einzug in die nächste Runde. ManUnited siegte 2:1 (0:1) gegen ZSKA Moskau und zementierte damit den ersten Platz vor Basel. Zwar brachte Alan Dzagoev die Gäste aus Russland kurz vor der Pause in Führung, doch nach dem Seitenwechsel drehten Romelu Lukaku und Marcus Rashford (64./66.) die Partie binnen weniger Sekunden.

Die Schweizer setzten sich 2:0 (1:0) beim punktlosen Tabellenschlusslicht Benfica Lissabon durch und zogen wie zuletzt in der Saison 2014/15 als Gruppenzweiter ins Achtelfinale ein. Die Tore für den FCB erzielten Mohamed Elyounoussi (5.) und Dimitri Oberlin (65.)

Atlético verpasst das Achtelfinale

In der Gruppe C schaffte AS Rom den Einzug in die nächste Runde noch vor dem bereits zuvor qualifizierten FC Chelsea. Dazu genügte den Italienern unter der Spielleitung des Bundesliga-Schiedsrichters Tobias Stieler ein 1:0 (0:0) gegen Qarabağ FK. Diego Perotti traf in der 53. Minute zum erlösenden 1:0 für den italienischen Spitzenklub.

Chelsea und Atletico Madrid trennten sich unterdessen 1:1 (0:0). Die Spanier treten damit im neuen Jahr in der Europa League an, die sie 2009 und 2012 gewonnen hatten. Der Kopfballtreffer von Saúl in der 56. Minute ließ die Madrilenen kurz vom Weiterkommen träumen, doch ein Eigentor von Stefan Savić eine Viertelstunde vor Schluss besiegelte das Aus.

In der Bayern-Gruppe B sicherte sich Celtic Glasgow trotz einer 0:1 (0:0)-Niederlage gegen den RSC Anderlecht den dritten Platz, der zur Teilnahme an der Zwischenrunde der Europa League berechtigt.