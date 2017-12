Stimmen: "Taktisch sehr gut gespielt"

Jupp Heynckes und sein FC Bayern München besiegte Paris Saint-Germain

Der FC Bayern München hat das letzte Spiel gegen Paris Saint-Germain gewonnen und doch den Gruppensieg in der Champions League verpasst. Trainer Jupp Heynckes konnte hinterher dennoch zufrieden sein. Die Stimmen:

FC Bayern München - Paris Saint-Germain 3:1

Jupp Heynckes (FC Bayern): "Wir haben sehr klug gespielt und haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben taktisch sehr gut gespielt und Paris keine Konter gegeben. Tolisso hat seine Torgefahr in den letzten Wochen immer wieder ausgestrahlt und diese Woche dazu überragend trainiert. Es war klar, dass er heute spielt."

Sven Ulreich (FC Bayern): "Wir haben gezeigt, dass wir die Revanche wollten. Das Vertrauen des Trainers hilft mir sehr und ich hoffe, dass ich dem Trainer das Vertrauen zurückgeben kann."

Corentin Tolisso (FC Bayern): "Es war ein Sieg der gesamten Mannschaft. Wir wollten nach dem 0:3 im Hinspiel unbedingt gewinnen. Ich habe schon in der letzten Saison bei Lyon gezeigt, dass ich torgefährlich sein kann und bin froh, dass ich getroffen habe."

Julian Draxler (Paris Saint-Germain): "In der ersten Halbzeit haben wir es nicht so gut gemacht wie in Paris, da waren die Bayern überlegen. Die Bayern haben es gut gemacht, da sieht man, dass die immer noch zu den besten Mannschaften in Europa gehören. Wir sind unglücklich über die Niederlage, freuen uns aber über den Gruppensieg und hoffen auf ein leichtes Los."