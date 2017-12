Barca? ManCity? FC Bayern droht Hammerlos

Franck Ribéry und Co. könnten auf Barca treffen

Bayern München droht im Achtelfinale der Champions League ein Hammerlos. Bei der Ziehung der Paarungen in der ersten K.o.-Runde am Montag (12:00 Uhr) in Nyon sind der fünfmalige Sieger FC Barcelona um Lionel Messi sowie die englischen Spitzenklubs Manchester City mit Ex-Trainer Pep Guardiola und Manchester United mögliche Gegner.

Die Bayern haben ihre Gruppe B trotz des 3:1 (2:0)-Sieges zum Abschluss gegen Paris Saint-Germain nur als Zweiter hinter dem Tabellenführer der französischen Ligue 1 abgeschlossen. Das muss aber nicht zu einem Kracherduell bereits im Achtelfinale führen: Neben den drei genannten Spitzenmannschaften kamen auch AS Rom, Tottenham Hotspur und Besiktas als Gruppenerste weiter.

"Wir haben gezeigt, dass mit uns zu rechnen ist", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach dem überzeugenden Erfolg gegen Paris: "Auch wir sind kein leichter Gegner."

Als Zweite qualifizierten sich neben den Bayern Rekordchampion Real Madrid, Juventus Turin, der FC Chelsea und der FC Basel fürs Achtelfinale. Die Hinspiele dort finden am 13./14. und 20./21. Februar statt, die Rückspiele am 6./7. sowie 13./14. März. Der Zweitplatzierte hat zunächst Heimrecht.