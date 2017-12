Medien: Foda-Nachfolger bei Sturm gefunden

Der ehemalige Coach des FC Basel übernimmt die Grazer am 1. Jänner

Der Deutsche Heiko Vogel steht unmittelbar vor einem Engagement als Trainer von Sturm Graz. Wie die "Kleine Zeitung" am Mittwoch berichtete, soll Vogel am Donnerstag als Nachfolger des mit Jahresende scheidenden Franco Foda präsentiert werden. Der ehemalige Coach des FC Basel wird am 1. Jänner 2018 das Amt des künftigen ÖFB-Teamchefs übernehmen.

"Ich bitte noch um etwas Geduld, gehe aber davon aus, dass wir unseren neuen Trainer noch in dieser Woche vorstellen werden", wurde Günter Kreissl, Sturms Geschäftsführer Sport, zitiert. Vogel arbeitete zuletzt beim FC Bayern München als Chefcoach der Amateur-Mannschaft. Bei den Bayern war er bis zu seinem Rücktritt in diesem Sommer seit 2013 im Nachwuchs tätig und holte dabei auch David Alaba nach München. Zuvor feierte der 42-Jährige große Erfolg mit Basel.

Der Werdegang von Heiko Vogel

Bei den Schweizern übernahm Vogel 2011 den Posten von Thorsten Fink, nachdem sich der nunmehrige Austria-Coach zum Hamburger SV verabschiedet hatte. Basel führte Vogel dann bis im Achtelfinale der Champions League und holte mit dem Verein auch das Double. In der Folgesaison verpasste Basel allerdings die Qualifikation für die Königsklasse, Vogel musste auch aufgrund von Differenzen mit der Klubführung schon im Herbst gehen.

Danach folgte die Rückkehr nach München. Bei den Bayern hatte Vogel, der seine Karriere als Aktiver verletzungsbedingt früh beenden musste, bereits zu Beginn seiner Trainerkarriere im Nachwuchs gearbeitet.

Mehr dazu:

>> Die Liga-Statistiken der Herbstsaison

apa