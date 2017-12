Vergeblich! Crotone-Coach Nicola tritt zurück

Davide Nicola warf beim italienischen Kellerkind FC Crotone das Handtuch

Der Trainer des italienischen Fußball-Erstligisten FC Crotone, Davide Nicola, ist zurückgetreten. Die Entscheidung traf er nach der 0:3-Niederlage am Montag gegen Udinese Calcio.

Nach vier Pleiten in Folge in der Liga und im Pokal gab es für den Trainer laut eigener Aussage keine andere Wahl. "Ich habe mich entscheiden und es gibt keinen Weg zurück. Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich in meinem Beruf und meinen Entscheidungen sehr direkt bin", so Nicola gegenüber der "Gazzetta dello Sport". Der Klub versuchte den 44-jährigen vergeblich zum Verbleib zu überreden.

Als möglicher Nachfolger ist Massimo Drago im Gespräch, der Crotone bereits zwischen Januar 2012 und Mai 2015 trainiert hatte. Der süditalienische Klub belegt mit 12 Punkten den fünftletzten Tabellenplatz.