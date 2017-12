Großer Teil traut DFB-Elf nur WM-Halbfinale zu

Wie weit kommen Özil und Co. bei der WM in Russland?

Mehr als jeder dritte Fan traut der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Russland im kommenden Sommer die erfolgreiche Titelverteidigung zu. Doch eine noch größere Zahl glaubt an ein Aus eine Runde zuvor.

Das ergab eine repräsentative Befragung von mehr als 5000 Fußballfans durch die SLC Management GmbH. Während 35 Prozent der Befragten an den fünften WM-Titel der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes glauben, rechnen 45 Prozent jedoch mit einem Ausscheiden im Halbfinale.

In der Vorrundengruppe mit Schweden, Mexiko und Südkorea glauben die Fans an einen Gruppensieg der DFB-Elf. Die Skandinavier, die in den Playoffs zur WM den viermaligen Titelträger Italien ausgeschaltet hatten, werden dabei als stärkster Gruppengegner eingeschätzt. Der schwächste Kontrahent ist nach Meinung der befragten Fans Südkorea.