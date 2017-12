RB: Heißbegehrter Forsberg weiter im Fokus

Wie sieht die Zukunft von Emil Forsberg aus?

Spielgestalter Emil Forsberg hat bei RB Leipzig in der Champions League seine internationale Klasse unter Beweis gestellt. Längst hat er bei großen Klubs Begehrlichkeiten geweckt.

An die große europäische Fußball-Bühne hat sich Emil Forsberg schnell gewöhnt. Die eleganten Dribblings, die klugen Pässe, die Treffsicherheit vor dem Tor - der schwedische Spielmacher glänzte auch in seiner ersten Champions-League-Saison mit seinen herausragenden Qualitäten.

Der erster Torschütze in der Königsklasse für den Emporkömmling RB Leipzig hatte großen Anteil daran, dass der deutsche Vizemeister vor dem letzten Gruppenspiel am Mittwochabend gegen Besiktas auf den Einzug ins Achtelfinale hoffen durfte. Dass der 26-Jährige ausgerechnet im entscheidenden Spiel wegen Bauchmuskelproblemen zum Zuschauen verdammt war, schmerzte ihn und Trainer Ralph Hasenhüttl gleichermaßen.

Führungsspieler - heiß begehrt

Sein Wert für die Mannschaft ist enorm, sein Wert auf dem Transfermarkt inzwischen ebenfalls. Forsberg, der sich dem damaligen Zweitligisten Leipzig im Januar 2015 vom schwedischen Spitzenklub Malmö FF anschloss, hat sich längst als Führungsspieler im RB-Gefüge etabliert und sich in den Fokus der europäischen Top-Klubs gespielt.

Im vergangenen Sommer machten Gerüchte über einen Wechsel zum AC Mailand die Runde, Forsberg selbst hatte einen Abgang forciert. Doch RB schob dem einen Riegel vor. Inzwischen soll unter anderem auch Star-Trainer José Mourinho von Englands Rekordmeister Manchester United ein Auge auf Forsberg geworfen haben.

"Jetzt mache ich mir keine Gedanken darüber, sondern fokussiere mich voll auf RB und die Spiele", sagte Forsberg der "Sport Bild", ließ dabei aber ein Hintertürchen offen: "Ich habe meine eigenen Ziele für meine Karriere. Aber die sind mein Geheimnis." Im Fußball könne immer alles passieren, "und zwar von heute auf morgen."

Für RB Leipzig ist das Interesse an seinen Top-Stars eine Begleiterscheinung des beispiellosen Aufstiegs. Mittelfeldspieler Naby Keita zieht es im kommenden Sommer für einen hohen zweistelligen Millionenbetrag in die Premier League zu Jürgen Klopp und dem FC Liverpool. Ob Forsberg seinen bis 2022 datierten Vertrag bei den Sachsen erfüllen wird, darf angesichts der Klasse des Schweden bezweifelt werden.

Hasenhüttl hofft auf Forsberg-Verbleib

"Es liegt in der Natur der Sache, dass gute Leistungen wahrgenommen werden", sagte Hasenhüttl. Der Österreicher hofft, dass Forsberg "noch lange" in Leipzig bleibe.

Ob mit den ambitionierten Leipzigern oder einem internationalen Spitzenklub - Auftritte auf Europas Fußball-Bühne sind Forsberg in den kommenden Jahren wohl sicher. So auch im Sommer 2018, wenn der Offensivspieler bei der WM-Endrunde in Russland in der Gruppenphase unter anderem auf Titelverteidiger Deutschland trifft.

Vorerst konzentriert sich Forsberg aber auf RB. "Dass wir nach der Winterpause weiter international spielen, zeigt, wie stark wir wachsen und uns als ganzes Team weiterentwickeln. Das Ziel, international zu überwintern, ist erreicht", sagte er.