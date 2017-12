Veh neuer Sportdirektor in Köln

Der neue Sportdirektor des 1. FC Köln: Armin Veh

Der 1. FC Köln hat einen Nachfolger für den aus dem Amt geschiedenen Jörg Schmadtke gefunden. Armin Veh übernimmt den vakanten Posten als Sportdirektor der Domstädter.

Der 56-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2020 und tritt seine neue Aufgabe als "Geschäftsführer Sport" am 11. Dezember 2017 an.

"Wir haben mit Armin Veh einen Mann für die Position gewonnen, der unsere Kriterien perfekt erfüllt. Er hat große Erfolge vorzuweisen und bringt viel Erfahrung mit, auch in Krisen", erklärte Werner Spinner und fügte an: "Er ist kommunikativ und führungsstark und passt in unser Team am Geißbockheim." Außerdem bezeichnete der FC-Präsident Vehs Entscheidung für den Effzeh als "Aufbruchsignal".

Veh selbst blickt gespannt auf seine neue Aufgabe. "Die Verantwortlichen des FC haben mich davon sofort begeistert und ich sehe es als riesige Herausforderung und zugleich eine tolle Möglichkeiten, in diesem faszinierenden Traditionsklub etwas zu bewegen", freute sich der ehemalige Frankfurt-Coach.

In Belgrad noch nicht mit an Bord

Alexander Wehrle traut der neuen Personalie einiges zu. "Ich habe immer gesagt, dass ein Sportler in die Geschäftsführung gehört und bin sehr froh, dass diese Lücke jetzt mit Armin Veh hervorragend besetzt ist", sagte der Geschäftsführer: "Seine Erfahrung bringt uns die nötige Ruhe, um im gesamten Klub gemeinsam die schwierige sportliche Lage anzugehen."

Die Europa-League-Partie des Effzeh verfolgt der neue starke Mann noch aus der Heimat. "Ich drücke der Mannschaft und dem Trainerteam die Daumen, dass sie schon am Donnerstag in Belgrad und dann im Spiel gegen den SC Freiburg mit Siegen ein echtes Zeichen setzen können."

Armin Veh blickt als Trainer auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz aus mehr als 600 Spielen zurück. Mit dem VfB Stuttgart wurde er 2007 Deutscher Meister. Am Montag soll der 56-Jährige auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden.