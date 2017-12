Bericht: RB braucht Geld für Werner-Vertrag

Wann wird der Vertrag von Timo Werner verlängert?

51 Spiele, 32 Tore, zehn Vorlagen - die Leistungsdaten von Timo Werner im Dress von RB Leipzig sind überragend. Dabei ist der schnelle Angreifer erst 21 Jahre alt. Klar, dass der Vizemeister der letzten Saison gern langfristig auf die Dienste des Nationalspielers setzen will.

Doch bislang ist es still um eine Ausdehnung des Vertrages, die mit einer ordentlichen Gehaltserhöhung einhergehen würde. Ein Grund dafür könnte das Financial Fairplay der UEFA sein. So spekuliert jedenfalls die "Bild".

Nach dem Bericht der Zeitung mit den vier großen Buchstaben können die RB-Verantwortlichen das Gehalt des Stürmers (aktuell rund drei Millionen Euro) nur dann deutlich erhöhen, wenn der Klub Einnahmen generiert, die nicht von Hauptsponsor Red Bull stammen. Ansonsten würde es Probleme mit dem Europäischen Fußballverband geben.

Heißt: Die Roten Bullen müssen dringend die K.o.-Phase der Champions League erreichen, um weiter aus den Honigtöpfen der Königsklasse zu zehren. Sechs Millionen Euro gäbe es beispielsweise für den Einzug ins Achtelfinale. Geld, das Leipzig in Timo Werner investieren könnte.

"Wir sind in unseren Handlungsspielräumen eingeschränkt", gab Ralf Rangnick zuletzt passend zu den Spekulationen zu und betonte: "Wir halten uns an die Vorgaben von Financial Fairplay. Wir wollen keinesfalls der erste Verein in Deutschland sein, der sanktioniert wird."