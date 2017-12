Barça: 100-Mio.-Mann zurück im Training

Ousmane Dembélé mit einem weiteren Zwischenerfolg auf dem Weg zurück

Grund zur Freude beim FC Barcelona: Flügelstürmer Ousmane Dembélé liegt nach seinem Mitte September erlittenen Muskelriss im Oberschenkel in der Reha voll im Zeitplan und hat Mittwochvormittag erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert - wenn auch nur kurz.

Der Franzose spielte in der Hösche zu Beginn der Session mit und widmete sich danach seinem individuellen Programm, wie Barça wissen ließ. Bis der 20-Jährige wieder voll einsatzfähig ist, werde es allerdings noch rund einen Monat dauern.

Verletzt, bevor so richtig angekommen

Dembélé wechselte vergangenen Sommer für 105 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Barcelona. Die Katalanen waren nach dem Abgang Neymars zu PSG auf dem Transfermarkt unter Zugzwang geraten, was der BVB in den Verhandlungen um die Ablösesumme auszunutzen wusste.

Für Barça war Dembélé vor seiner Verletzung nur zu drei Einsätzen gekommen, bei seinem "La Liga"-Debüt im Derby gegen Espanyol (5:0) gelang ihm immerhin ein Assist. Doch auch ohne den beidfüßigen Angreifer kommen die "Culés" in dieser Saison bestens zurecht. Die Meisterschaft führt das Team von Trainer Ernesto Valverde mit fünf Punkten Vorsprung auf Valencia souverän an und in der Champions League hat man sich problemlos für das Achtelfinale qualifiziert.

