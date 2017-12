Wendell entschuldigt sich für Foul an Castro

Gonzalo Castro fehlt dem BVB

Tolle Geste von Bayer Leverkusens Wendell. Der 24-jährige Brasilianer entschuldigte sich per Instagram für sein Foulspiel an Borussia Dortmunds Gonzalo Castro.

"Mein Bruder, Gonzalo Castro, die Nachricht deiner Verletzung stimmt mich traurig", beginnt der Außenverteidiger seine Botschaft, "du warst mir ein sehr guter Freund, der mir in meinen ersten Tagen in Leverkusen sehr geholfen hat. Ich hoffe, du wirst bald zurückkehren. Entschuldigung auch an den BVB und alles Gute". Castro und Wendell kickten in der Saison 2014/2015 Seite an Seite für die Werkself.

Am 14. Bundesligaspieltag sah Wendell nach einem harten Einsteigen gegen Castro die Rote Karte. Der Dortmunder musste wenig später verletzt ausgewechselt werden. Inzwischen ist bekannt, dass der Ex-Nationalspieler mit einem Außenbandriss im Knöchel länger ausfallen wird.

Hermano @gonzocastro27 estoy triste de la noticia sobre su lesión. Muy buen compañero que ma ha ayudado muchísimo en mis primeros tiempos aquí en @bayer04fussball Espero que vuelva pronto a la cancha 💪🏾 Entschuldigung auch an @bvb09 Um abraço und alles Gute! 🇩🇪🇪🇸🇧🇷 A post shared by Wendell 1⃣8⃣❤C7MJ👸🏼👶🏽👧🏽 (@wendellborges18) on Dec 6, 2017 at 4:30am PST

Wendell wurde vom DFB für vier Meisterschaftsspiele aus dem Verkehr gezogen.