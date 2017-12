Real kegelt BVB raus - RB siegt und fliegt

Hüseyin Bulut und der BVB sind in der Youth League ausgeschieden

Trotz einer frühen Führung ist das Abenteuer Youth League für die U19 von Borussia Dortmund Geschichte. Eine 1:2-Niederlage bei Real Madrid besiegelte das Aus.

Real erwischte den besseren Start in die Partie und ging bereits nach acht Minuten in Führung. Dem zauberhaften Hacken-Treffer von César Gelabert verweigerte Schiri Georgi Kabakov allerdings zurecht die Anerkennung. Reals Dani Gómez stand im Abseits und im Sichtfeld von Borussen-Keeper Eike Bansen.

In der 16. Minute klingelte es dann im Kasten der Madrilenen, als Jadon Sancho vom Punkt die Nerven behielt. Adrián hatte Robin Kehr zuvor im Strafraum gefoult. Die Freude währte jedoch nur kurz. Mit einem traumhaften Freistoß egalisierte Óscar die BVB-Führung nur sieben Minuten später.

Den entscheidenden Stich setzte in der 73. Minute Dani Gómez, der die Aberkennung des ersten Real-Tores verschuldete. Gómez traf zum 2:1 nach Vorarbeit von Alberto und sicherte Real Tabellenplatz zwei.

Platz eins war für beide Teams aber ohnehin nicht mehr zu erreichen. Mit einem 4:1 gegen APOEL zementierte Tottenham Hotspur vor dem Anpfiff des BVB-Spiels die Tabellenführung in Gruppe H.

RB siegt und fliegt

Einen erfolgreichen Youth-League-Abschluss feierte RB Leipzig. Bei 4:0-Erfolg über Besiktas gelang der U19 der Sachsen der erste Sieg. Mit fünf Punkten verpassen die Leipziger dennoch deutlich die nächste Runde.

Für Leipzig trafen Felix Schimmel (57.), Niclas Stierlin (69.), Emre Mert Aslan (81., Elfmeter) und Fabrice Hartmann (89.).

"Ich freue mich für die Jungs, die heute sehr diszipliniert und hochkonzentriert gearbeitet haben. Es ist schön, dass sie sich für den Aufwand belohnen konnten. Eine super Mannschaftsleistung zum Abschluss unserer ersten UEFA-Youth-League-Saison", lobte Coach Robert Klauß seine Elf.

Real muss in die Playoffs

Platz eins in Gruppe G geht an den FC Porto, der beim 2:1 gegen die Zweitplatzierte AS Monaco den fünften Dreier im sechsten Spiel feierte.

Neben Porto und Tottenham qualifizierten sich der FC Basel, Bayern München, der FC Chelsea, Barcelona, Liverpool und Manchester City direkt für das Achtelfinale. Manchester United, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Sporting, Spartak Moskau und Feyenoord müssen mit Monaco und Real in die Playoffs.