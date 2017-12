CL-Torflut: Reds und PSG knacken BVB-Rekord

Mit 23 Toren hatte der FC Liverpool großen Anteil am Erfolg

Fußball-Fans haben in der Gruppenphase der Champions League einen Torrausch erlebt. Die 32 Mannschaften erzielten insgesamt 306 Treffer und stellten damit einen neuen Torrekord auf. Der zuvor registrierte Bestwert wurde in der Spielzeit 2000/01 aufgestellt, als die Teams in 96 Partien insgesamt 292-mal getroffen hatten.

Im Schnitt fielen 3,19 Tore pro Spiel. Die bisherige Bestmarke von 21 erzielten Treffern in der Gruppenphase aus der Vorsaison von Borussia Dortmund wurde von Paris St. Germain (25 Tore) übertroffen. Vergleichbar erfolgreich vor dem Tor des Gegners war der englische Spitzenklub FC Liverpool (23).

Für Rekorde sorgte auch Cristiano Ronaldo von Real Madrid, der am Mittwochabend sein 117. Europapokal-Tor erzielte und Dauerrivale Lionel Messi im Ranking der besten Torschützen weiter distanziert. Der 32-jährige Portugiese steht nun bei 114 Treffern in der Königsklasse, zwei im UEFA-Supercup und einem in der Champions-League-Qualifikation. Zudem ist der Portugiese der erste Spieler der Geschichte, der in allen sechs Gruppenspielen traf.

Messi, der 100 Tore auf dem Konto hat, war am Dienstag beim Sieg gegen Sporting (2:0) nicht für den FC Barcelona erfolgreich gewesen. Bester Deutscher in der Rangliste ist Gerd Müller, der 69-mal im Europacup traf.

Die höchste Torausbeute in den Spielen der Champions-League-Gruppenphase (Top 5) im Überblick:

Saison Tore Spiele

2017/18 306 96

2000/01 292 96

2012/13 284 96

2015/16 280 96

2014/15 279 96