Volland über DFB-Comeback: "Wird nicht einfach"

Kevin Volland zeigt sich in dieser Saison besonders treffsicher

Angreifer Kevin Volland rechnet trotz seiner schon neun Saisontore für Bayer Leverkusen nicht mit einer Teilname an der Fußball-WM 2018 in Russland.

"Ich mache mir jetzt nicht die allergrößten Hoffnungen - angesichts der Konkurrenzsituation wird das nicht einfach", sagte der 25-Jährige der "Fußball Bild". Volland ist aktuell der erfolgreichste deutsche Torjäger der Bundesliga.

Die Torjägerliste an sich spielt für den Leverkusener laut eigener Aussage aber nur eine untergeordnete Rolle: "Ich bin kei­ner, der jeden Tag in die Zei­tung schaut, um zu sehen, wo ich ge­ra­de stehe. Ich weiß, dass ich meine Tore nur dann ma­chen kann, wenn wir als Mann­schaft funk­tio­nie­ren."

Ganz aufgegeben hat der ehemalige Kapitän der deutschen U21-Nationalmannschaft seinen WM-Traum aber noch nicht. "Freuen würde es mich riesig. Jeder träumt davon, zu einer WM zu fahren. Entscheidend wird sein, dass wir als Mannschaft weiter gute Leistungen zeigen", sagte Volland.

Bislang zehn Länderspiele auf dem Konto

2014 hatte der Stürmer zum vorläufigen Kader für die WM in Brasilien gehört, wurde für das Turnier aber nicht berücksichtigt. Volland hat bislang zehn Länderspiele bestritten, das letzte im November 2016.

Der Offensivmann hat außerdem Coach Heiko Herrlich und seinen Stab für die gute Arbeit gelobt, die seit dem Sommer bei den Rheinländern geleistet wird. Er scheute dabei auch keinen Vergleich mit der Vergangenheit: "Wir waren im letz­ten Jahr zu weit aus­ein­an­der – auch in der Ka­bi­ne. Man merkt jetzt, dass wir zu­sam­men­ge­fun­den haben. Wir re­geln in­tern viel, weil wir eine in­tak­te Hier­ar­chie haben. Mit den Ben­der-Brü­dern, mit Ste­fan Kieß­ling. Das ist genau das, was der Trai­ner will. Und die­ser Ver­ant­wor­tung stel­len wir uns auch auf dem Platz."

Kevin Volland steht seit 2016 bei der Werkself unter Vertrag. Bislang erzielte der Linksfuß wettbewerbsübergreifend 18 Treffer für Leverkusen.