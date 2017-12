Klinsmann-Sohn vor Debüt: "Der Druck ist da!"

Jonathan Klinsmann bekam bisher nur in der Saisonvorbereitung Einsatzzeiten

Trainer Pál Dárdai hat das Pflichtspiel-Debüt von Jonathan Klinsmann bei Hertha BSC angekündigt, und schon ist das Interesse am Torwart mit dem berühmten Nachnamen wieder groß.

Es war ruhig geworden um Jonathan Klinsmann. Als Hertha BSC im Sommer zuerst das Probetraining und wenig später die Verpflichtung des 20 Jahre alten Sohnes von Jürgen Klinsmann bekannt gegeben hatte, schien es für kurze Zeit rund um den Hauptstadtklub nur dieses eine Thema zu geben.

Doch weil Klinsmann junior genau die Rolle einnahm, für die er geholt wurde, nämlich Herthas Nummer drei auf der Torhüterposition, ebbte das Interesse am Kalifornier schnell wieder ab. Bis jetzt. Trainer Pál Dárdai kündigte für das sportlich bedeutungslose letzte Gruppenspiel der Europa League am Donnerstag gegen Östersunds FK Klinsmanns Pflichtspiel-Debüt an.

"Jonathan hat sich gut weiterentwickelt. Er hat eine bessere Ausstrahlung und macht viel bessere Trainingseinheiten", sagte Trainer Pál Dárdai: "Jetzt können wir ihn testen. Der Druck ist da, und er muss mit seinem Namen klarkommen."

"Bin sehr stolz auf meinen Nachnamen"

Diese Aufgabe ist für Jonathan Klinsmann jedoch nichts Neues. Gestartet hatte er seine Karriere in den USA als Stürmer, doch der ständige Vergleich mit seinem Vater, dem Welt- und Europameister, war zu belastend. Als Torwart gebe es den Vergleich "nur bedingt" sagt er, "aber ich bin dennoch sehr stolz auf meinen Nachnamen."

Und sein Vater ist stolz auf ihn. "Glückwunsch an Hertha und Jonathan. Das macht die Familie super stolz! Wir freuen uns auf viele Berlin-Besuche!", hatte Klinsmann senior unmittelbar nach der Vertragsunterschrift getwittert. Der ehemalige Bundestrainer war es, der seinem Sohn zu einem Probetraining in Berlin riet. Hertha habe "in unserer Familie eine Geschichte", erklärt der Klinsmann-Sohn: "Mein Vater ist bei Hertha Mitglied, mein Großvater war früher großer Fan."

Viel Lob von Herthas Torwarttrainer

Doch sein berühmter Name allein hat ihm keinen Vertrag beim Bundesligisten eingebracht. Experten attestieren dem 1,92 m großen und reaktionsstarken Torhüter großes Talent, im März wurde er bei der CONCACAF-Meisterschaft der U20-Teams mit dem goldenen Handschuh als bester Torwart des Turniers ausgezeichnet. Herthas Torwarttrainer Zsolt Petry schwärmt über Klinsmanns "Ruhe und Selbstvertrauen", zudem habe der junge Schlussmann "einen sehr guten rechten Fuß und ist auch technisch und athletisch auf einem guten Niveau".

Der Weg zur Nummer eins ist für Klinsmann, der sechs Spiele für Herthas Reserveteam bestritt, aber noch weit. Seine Konkurrenten sind ihm noch ein gutes Stück voraus. Weil Ersatzmann Thomas Kraft derzeit mit Grippe das Bett hütet, würde Cheftrainer Dárdai seinen Stammtorhüter Rune Jarstein am liebsten in Watte packen. Bei einer Verletzung des Norwegers "hätten wir ein Problem", so Dárdai.