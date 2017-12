Stimmen: "Sie hätten den Sieg verdient."

Die Stimmen zu den deutschen Spielen in der Europa League

Nach dem versöhnlichen Abschied aus der Europa League mit dem 1:1 gegen Ludogorez Rasgrad herrschte bei 1899 Hoffenheim Zufriedenheit vor - zumal die Kraichgauer mit einer absoluten B-Elf antraten. Die Stimmen zu den deutschen Spielen.

1899 Hoffenheim - Ludogorez Rasgrad 1:1

Julian Nagelsmann (Trainer 1899 Hoffenheim) ...

... über das Spiel: "Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft. Wir haben uns so reingeworfen, als würde es für uns auch noch um etwas gehen. Wir müssen vielleicht noch das zweite Tor nachlegen. Ich ärgere mich für unsere Jungs, die in einem bedeutungslosen Spiel solch ein Herz an den Tag gelegt haben. Sie hätten den Sieg verdient."

... über Hoffenheims junge Talente: "Simon Lorenz hatte vor allem in der ersten Hälfte eine sehr souveräne Ausstrahlung, Alex Rossipal hat die Linie rauf und runter Vollgas gegeben. Alle Jugendspieler haben ihre Sache heute gut gemacht."

Philipp Ochs (1899 Hoffenheim) ...

... über seine Verletzung: "Das Knie fühlt sich stabil an, aber ich habe ein bisschen Schmerzen beim Laufen. Ich hoffe, dass es fürs Wochenende reicht."

... über sein Debüt-Tor: "Das Tor zu machen, war ein tolles Gefühl. Es war ja mein erstes bei den Profis. Insgesamt haben wir heute gut gespielt. Mit etwas mehr Glück können wir das Spiel gewinnen."

Robin Hack (1899 Hoffenheim): "Ich fand es überraschend gut. Mann muss bedenken, dass wir eine zusammengewürfelte Truppe waren. Es war einmalig, dass so viele junge Spieler ihre Chance bekommen haben."

Ermin Bicakcic (1899 Hoffenheim):

... über das Spiel: "Wir waren heute ein zusammengewürfelter Haufen, aber wir wollten uns gut aus diesem Wettbewerb verabschieden - und das ist uns gelungen. Jeder einzelne hatte ein Interesse daran, heute ein gutes Spiel zu machen. Manch einer wollte Spielpraxis sammeln, die Jungen wollten sich zeigen."

... über sein Comeback: "Ich persönlich bin froh, dass ich endlich wieder auf dem Platz stehen kann. Es ist einfach geil, zurück zu sein. Wir haben mit sehr viel Emotion gespielt - das war heute nicht selbstverständlich. Es ging heiß her. Das ist genau meine Art von Spiel."

Dimitar Dimitrov (Trainer Ludogorets Rasgrad): "Das war ein sehr schwieriges Spiel für uns. Nichtsdestotrotz waren Niveau und Qualität sehr gut. Es ging darum, von Anfang an die Balance zu finden. Nach dem ersten Tor mussten wir Risiko eingehen und dem Gegner mehr Räume eröffnen. Ab der 50. Minute ist es uns dann aber gelungen, die Kontrolle zu übernehmen. Erst nach der Roten Karte hatten wir am Ende Schwierigkeiten. Ich freue mich, dass wir den Punkt geholt haben."