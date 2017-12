Gelb provoziert: Achtelfinal-Sperre für Carvajal

Fehlt Madrid im Achtelfinal-Hinspiel: Dani Carvajal

Der ehemalige Leverkusener Bundesligaprofi Daniel Carvajal fehlt Titelverteidiger Real Madrid im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League.

Die Europäische Fußball-Union sperrte den 25 Jahre alten Außenverteidiger für ein weiteres Spiel, nachdem Carvajal am vorletzten Gruppenspieltag gegen APOEL Nikosia (6:0) seine dritte Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb provoziert hatte.

Carvajal, in der Saison 2012/13 für Bayer Leverkusen im Einsatz, war in Nikosia Sekunden vor dem Abpfiff verwarnt worden, weil er sich bei der Ausführung eines Einwurfes 21 Sekunden Zeit gelassen hatte. Mit der Gelben Karte wollte er offensichtlich bewirken, in der sportlich unbedeutenden Partie gegen Borussia Dortmund (3:2) auszusetzen und in der K.o.-Runde zurückzukehren. Dieser Plan ging nicht auf.