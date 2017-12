UEFA-Wertung: Deutschland schlechter als Zypern

Die Bundesliga verliert in der Fünfjahreswertung weiter an Boden

Die Bundesliga hat in der UEFA-Fünfjahreswertung weiter an Boden verloren. Mit Bayern München holte nur eine einzige deutsche Mannschaft im Europapokal einen Sieg. Das deutsche Oberhaus verliert auf Rang vier immer mehr den Anschluss an die Top-Nationen.

Als im September die Gruppenphase in Champions League und Europa League begann, lag die Bundesliga noch auf dem zweiten Platz.

In der Wertung der laufenden Saison hat die Bundesliga als nur elfbeste Mannschaft gerade einmal 6,714 Punkte und damit weniger als die Hälfte der führenden Engländer (15,785) geholt. Selbst Zypern (7,000) und Österreich (6,750) liegen noch vor der deutschen Eliteklasse.

Und es droht weiteres Ungemach. Für den Einzug ins Achtelfinale der Champions League bekommt jeder Verein fünf Bonuspunkte. Das macht für England zusammen mit dem auf dem Spielfeld ergatterten elf Zählern 36 Punkte. Die werden durch die Anzahl der ursprünglich gestarteten sieben Mannschaften geteilt. Das ergibt einen Quotienten von 5,143.

Rückstand auf Spitze vergrößert sich

Deutschland kam mit nur vier Punkten auf dem Platz und den fünf Bonus-Punkten der Bayern auf 1,286. Damit hat sich der Rückstand auf England von 3,178 auf 7,035 mehr als verdoppelt. Und Deutschland zieht nur noch mit drei Mannschaften in den Europapokal-Frühling ein, England aber mit sechs - Arsenal spielt noch in der Europa League.

Der Rückstand auf den Tabellendritten Italien hat sich auf 3,130 Punkte vergrößert. Spanien als Tabellenführer hat mit jetzt 100,426 Punkten die 100-Punkte-Marke geknackt.

Unter den Top 10 haben Russland und die Ukraine bislang schon mehr Punkte geholt als in der gesamten Vorsaison. Belgien ist als einziges Land der Top 10 nach der Gruppenphase mit allen Klubs ausgeschieden.

Die UEFA-Fünfjahreswertung 2017/18 nach dem 6. und letzten Spieltag der Gruppenphasen und damit maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2019/20:

Land 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | Gesamt

1. Spanien 23,000 20,214 23,928 20,142 13,142 100,426

2. England 16,785 13,571 14,250 14,357 15,785 75,319

3. Italien 14,166 19,000 11,500 14,250 12,500 71,416

4. Deutschland 14,714 15,857 16,428 14,928 6,714 68,284

5. Frankreich 10,416 10,916 11,083 14,416 8,333 53,248

6. Russland 8,500 9,666 11,500 9,200 9,400 50,182

7. Portugal 9,916 9,083 10,500 8,083 7,833 45,415

8. Ukraine 7,833 10,000 9,800 5,500 7,000 40,133

9. Belgien 6,400 9,600 7,400 12,500 2,600 38,500

10. Türkei 6,700 6.000 6.600 9,700 6,800 35,800