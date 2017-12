"Ex-Experte" Raffael heiß auf das Verfolgerduell

Raffael trifft mit den Fohlen auf seinen Ex-Klub

Verfolgerduell im Westen: Mönchengladbach und Schalke wollen am Samstag ihre Champions-League-Reife unter Beweis stellen. Mittendrin: der Ex-Schalker Raffael.

Das Wiedersehen mit der Ex sorgt bei Raffael für wohlige Gefühle. Schließlich ist der Spielmacher von Borussia Mönchengladbach ein echter Schalke-Experte: Viermal traf Raffael zuletzt im Borussia-Park auf seinen ehemaligen Verein, in allen vier Duellen traf er ins Tor. "Das ist ein besonderes Spiel für mich, weil es gegen einen meiner Ex-Klubs geht. Ich werde natürlich auch am Samstag versuchen zu treffen", sagt der Brasilianer vor dem Verfolgerduell der beiden West-Klubs.

Raffael erzielte schon im November beim 4:2 gegen Hertha BSC, seinem anderen Ex-Verein aus der Bundesliga, mal eben zwei Tore. Nun also Schalke, für das der 32-Jährige in der Saison 2012/13 nur ein halbes Jahr gespielt hatte, ehe er zur Borussia wechselte. "Kontakte gibt es nicht mehr. Meine Zeit dort liegt ja schon einige Jahre zurück. Fast alle Spieler, mit denen ich gespielt habe, sind nicht mehr da", sagt der Dribbelkünstler.

Wiedersehen als echte Bewährungsprobe

Raffael ist längst Borusse durch und durch, mit dem VfL hat er zweimal die Champions League erreicht. Dorthin könnte es auch nächstes Jahr wieder gehen. Ob Gladbach aber wirklich schon wieder reif für die Königsklasse ist, zeigt sich auch am Samstag gegen den direkten Rivalen. Dem geht es nicht viel anders: Beide Klubs spielen bislang zwar nicht konstant auf hohem Niveau, stehen aber in der Spitzengruppe. Der Sieger von Samstag dürfte dort auch überwintern.

Schalke-Trainer Domenico Tedesco sieht die Begegnung dennoch nicht als "Schlüsselspiel" für die Saison, denn: "Wir wollen Woche für Woche die bestmögliche Leistung abrufen. Und am Ende der Saison werden wir dann das bekommen, was wir auch verdienen." Das soll und kann die Champions League sein, in der die Königsblauen zuletzt 2014/15 dabei waren und im Achtelfinale an Real Madrid scheiterten.

Schalkes Höhenflug für Hecking keine Überraschung

"Dass Schalke da steht, ist für mich nicht überraschend", sagt Gladbach-Trainer Dieter Hecking, der ausdrücklich auch seinen 21 Jahre jüngeren Kollegen Tedesco lobt: "Sie sind eine gewachsene Mannschaft, die jetzt wieder eine Struktur hat. Ich denke, sie sind in ihrer Entwicklung sogar etwas weiter als wir." In der Tabelle könnte allerdings am Samstag wieder die Borussia etwas weiter oben stehen. Immerhin verloren die Schalker acht der letzten neun Ligaspiele am Niederrhein.

Geprägt ist das Duell zudem von erheblichen Verletzungssorgen auf beiden Seiten. Bei Schalke fehlt vor allem Nationalspieler Leon Goretzka, auch Alessandro Schöpf muss passen. Noch voller ist das Borussia-Lazarett, wo sich nun auch Tony Jantschke (Schädelprellung) und Fabian Johnson (Rückenbeschwerden) tummeln. Auch der Einsatz von Torjäger Thorgan Hazard ist noch offen, der Belgier hatte am Donnerstag nicht trainiert, Einzelheiten nannte die Borussia nicht.

Topfit ist dagegen Raffael - und heiß. "Wenn wir unser Spiel durchziehen, dann bin ich guter Dinge, dass wir am Samstag mit etwas Zählbarem aus dem Spiel gehen", sagt der Brasilianer vor dem Wiedersehen mit der Ex. Am liebsten natürlich mit einem eigenen Treffer.