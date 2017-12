Salzburg-Goalie Walke für WAC-Spiel fraglich

Alexander Walke bekommt eine Schonpause

Red Bull Salzburg bangt vor der Bundesliga-Begegnung der 19. Runde beim WAC am Sonntag (ab 16:30 Uhr im weltfussball-Liveticker) um den Einsatz von Torhüter Alexander Walke. Der Deutsche habe im Europa-League-Spiel bei Olympique Marseille einen Schlag auf den Oberschenkel abbekommen, sagte Cheftrainer Marco Rose am Freitag bei der verspäteten Pressekonferenz. "Er humpelt leicht", berichtete Rose.

Der Muskel habe zugemacht, erläuterte der Chefcoach. "Der Schlag war sehr schmerzhaft". Über einen Einsatz des Kapitäns werde "kurzfristig entschieden", kündigte Rose an. Als Ersatz steht Zweier-Goalie Cican Stankovic parat, der Walke in der laufenden Saison bereits vier Mal in der Meisterschaft und weitere sechs Mal in den übrigen Bewerben vertreten hat.

Mehr dazu:

apa